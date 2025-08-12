12 de agosto de 2025 - 13:12

La receta de las masas de papa para empanadas, sin TACC, fáciles y súper livianas

Recetas aptas para celíacos. Las masas caseras para empanadas son muy sencillas de preparar y en poco tiempo tendrás una docena para rellenar con lo que más te guste.

Por Andrés Aguilera

Si sos intolerante al gluten o simplemente querés innovar en tus próximas empanadas caseras, la receta de la masa de papa es ideal. No solo son livianas, sino que rinde para un poco más de una docena de tapas y vas a sorprender a todos con esta preparación.

Ingredientes

  • 450 gr de papa cocida.
  • 60 gr de almidón de maíz.
  • 60 gr de harina de garbanzo.
  • 5 gr de grasa (cerdo o bovina)
  • 1 cucharadita de queso cremoso.
  • sal, pimienta, nuez moscada.
El paso a paso para la masa de papa para las empanadas

  1. Herví los papines o la papa hasta que esta lograr un punto tierno, es decir que cuando pinches con el tenedor y este los atraviese sin problema.
  2. Una vez que estén listos, pela y pisá con un pisapapas hasta que quede un puré uniforme.
  3. Condimentá el puré con sal, pimienta, nuez moscada y agregá la grasa de cerdo a temperatura ambiente.
  4. Ahora sumá el queso cremoso e integra bien todo con la mano.
  5. Una vez que esté todo integrado, agregá la fécula de maicena y la harina de garbanzo, que aporta proteína y ayuda a la consistencia de la masa.
  6. Amasá hasta tener una masa uniforme y dejá reposar unos minutos.
  7. Separá la masa en 15 bollitos y aplástalos con un palo de amar, con la ayuda de papel film para que nos se peguen a la mesada.
  8. Ahora es momento de rellenarlas con lo que más quieras y llevalas al horno como cualquier masa para empanadas.
  9. Lo importante es que, cuando vayas a armarlas, no te deshagas del papel film para conservar la masa con su forma.
  10. Se cocinan a horno a 180 grados por 25 minutos.
