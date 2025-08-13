13 de agosto de 2025 - 12:11

Día Internacional del zurdo: cuáles son los argentinos más destacados de la historia

Efemérides. La fecha busca identificar a las personas que van contra la corriente en una sociedad pensada para diestros.

Son varios los artistas y deportistas argentinos que destacan por haber nacido siendo zurdos.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En 1976, la organización "Left Handers International" propuso esta fecha y Dean RR. Campbell, fundador de la entidad, eligió el 13 por la mala fama que tiene este número según las supersticiones. Así buscaron batallar contra los prejuicios.

Día Internacional del Zurdo
Estos argentinos han hecho historia siendo zurdos.

Si bien se trata de una fecha conmemorativa con carácter internacional, únicamente en Reino Unido se llevan a cabo eventos regionales para celebrar a las personas zurdas. Según estudios, se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda.

Este dato marca que solo un 10% de la población se maneja por el lado izquierdo de su cuerpo para realizar actividades cotidianas. Y muchas glorias del deporte y de la música son argentinos.

Maravilla Martínez
Maravilla Martínez es uno de los deportistas argentinos que son zurdos.

Varios argentinos son reconocidos en este Día Internacional del Zurdo

A nivel nacional tenemos grandes exponentes del deporte como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, quienes han deslumbrado con su talento en la cancha de fútbol. A los dueños de la "10", se le sumán Emanuel Ginóbilli, Guillermo Vilas y Sergio "Maravilla" Martínez, todos catalogados entre los mejores en sus disciplinas.

Diego Maradona
Diego Maradona es para muchos el zurdo más importante de la historia.

Lionel Messi
Messi es para muchos el zurdo más importante de la historia del fútbol.

En el plano musical podemos destacar a Gustavo Cerati, quien en una ocasión explicó que tuvo que amoldarse a los diestros para aprender a tocar la guitarra. "Naturalmente soy zurdo, el primer impulso que tengo para agarrar algo es con la zurda" y a Charly García.

Entre las mujeres argentinas más destacadas por hacer de su zurda un arma letal están Luciana Aymar y Elba Selva, Integrante del seleccionado argentino femenino de fútbol que logró en 1971 golear a Inglaterra, con cuatro goles suyos.

Charly García
El cantante es uno de los argentinos que es zurdo.

Luciana Aymar
Considerada una de las mujeres más influeyentes de la historia del deporte argentino, Lucha Aymar es parte del grupo de izquierdos.

