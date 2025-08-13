Día Internacional del zurdo: cuáles son los argentinos más destacados de la historia

El 13 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Zurdos. La fecha fue fijada con la intención de dar a conocer las dificultades que se enfrentan a diario aquellas personas que viven en una sociedad pensada para diestros. Varios argentinos han hecho historia siendo zurdos.
En 1976, la organización "Left Handers International" propuso esta fecha y Dean RR. Campbell, fundador de la entidad, eligió el 13 por la mala fama que tiene este número según las supersticiones. Así buscaron batallar contra los prejuicios.
Día Internacional del Zurdo
Estos argentinos han hecho historia siendo zurdos.
Web
Si bien se trata de una fecha conmemorativa con carácter internacional, únicamente en Reino Unido se llevan a cabo eventos regionales para celebrar a las personas zurdas. Según estudios, se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda.
Este dato marca que solo un 10% de la población se maneja por el lado izquierdo de su cuerpo para realizar actividades cotidianas. Y muchas glorias del deporte y de la música son argentinos.
Maravilla Martínez
Maravilla Martínez es uno de los deportistas argentinos que son zurdos.
Web
Varios argentinos son reconocidos en este Día Internacional del Zurdo
A nivel nacional tenemos grandes exponentes del deporte como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, quienes han deslumbrado con su talento en la cancha de fútbol. A los dueños de la "10", se le sumán Emanuel Ginóbilli, Guillermo Vilas y Sergio "Maravilla" Martínez, todos catalogados entre los mejores en sus disciplinas.
Diego Maradona
Diego Maradona es para muchos el zurdo más importante de la historia.
Web
Lionel Messi
Messi es para muchos el zurdo más importante de la historia del fútbol.
Web
En el plano musical podemos destacar a Gustavo Cerati, quien en una ocasión explicó que tuvo que amoldarse a los diestros para aprender a tocar la guitarra. "Naturalmente soy zurdo, el primer impulso que tengo para agarrar algo es con la zurda" y a Charly García.
Entre las mujeres argentinas más destacadas por hacer de su zurda un arma letal están Luciana Aymar y Elba Selva, Integrante del seleccionado argentino femenino de fútbol que logró en 1971 golear a Inglaterra, con cuatro goles suyos.
Charly García
El cantante es uno de los argentinos que es zurdo.
Web
Luciana Aymar
Considerada una de las mujeres más influeyentes de la historia del deporte argentino, Lucha Aymar es parte del grupo de izquierdos.
Web