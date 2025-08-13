Día Internacional del zurdo: cuáles son los argentinos más destacados de la historia

Efemérides . La fecha busca identificar a las personas que van contra la corriente en una sociedad pensada para diestros.

Son varios los artistas y deportistas argentinos que destacan por haber nacido siendo zurdos.

El 13 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Zurdos. La fecha fue fijada con la intención de dar a conocer las dificultades que se enfrentan a diario aquellas personas que viven en una sociedad pensada para diestros. Varios argentinos han hecho historia siendo zurdos.

En 1976, la organización "Left Handers International" propuso esta fecha y Dean RR. Campbell, fundador de la entidad, eligió el 13 por la mala fama que tiene este número según las supersticiones. Así buscaron batallar contra los prejuicios.

Si bien se trata de una fecha conmemorativa con carácter internacional, únicamente en Reino Unido se llevan a cabo eventos regionales para celebrar a las personas zurdas. Según estudios, se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda.

Este dato marca que solo un 10% de la población se maneja por el lado izquierdo de su cuerpo para realizar actividades cotidianas. Y muchas glorias del deporte y de la música son argentinos.

Varios argentinos son reconocidos en este Día Internacional del Zurdo A nivel nacional tenemos grandes exponentes del deporte como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, quienes han deslumbrado con su talento en la cancha de fútbol. A los dueños de la "10", se le sumán Emanuel Ginóbilli, Guillermo Vilas y Sergio "Maravilla" Martínez, todos catalogados entre los mejores en sus disciplinas.