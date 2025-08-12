El novio de Cinthia Fernández es el nuevo abogado de Julieta Silva y habla de "estigmatización social"

El letrado Roberto Castillo asumió la defensa de la mujer detenida por golpear a su marido Lucas Giménez y anticipó su estrategia judicial.

El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández. Asumió la defensa de Julieta Silva, acusada de golpear a su esposo Lucas Giménez.

La mendocina Julieta Silva (37), hoy imputada y detenida por agredir a su esposo Lucas Giménez y antes condenada por el homicidio de su exnovio Genaro Fortunato, tiene un nuevo abogado defensor con un perfil bastante mediático. Se trata de Roberto Castillo, el actual prometido de la vedette Cinthia Fernández.

Castillo tiene un largo historial en casos que involucran a famosos de la farándula, por ejemplo, en la pelea judicial de Fabián Cubero con su ex, la modelo Nicole Neumann. También participó en la querella de la denunciante de Sebastián Villa, el exjugador de Boca, por violencia de género.

Ahora, sin embargo, Castillo defenderá a Silva, la mujer acusada por la Justicia de golpear y hostigar a su marido.

El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández Instagram En su cuenta de Instagram, el abogado es activo y suele postear historias, videos y fotos sobre los casos en que participa, siempre de alto perfil. Ayer, justamente, viajó a San Rafael para asumir la defensa de Silva.

"La acusación que hoy enfrenta no puede analizarse de manera aislada, sino que se encuentra teñida por un claro contexto de estigmatización social derivada de antecedentes penales que, de manera reiterada e injusta, se utilizan como un atajo para definir su culpabilidad", escribió Castillo sobre Silva.