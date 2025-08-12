El novio de Cinthia Fernández es el nuevo abogado de Julieta Silva y habla de "estigmatización social"

La mendocina Julieta Silva (37), hoy imputada y detenida por agredir a su esposo Lucas Giménez y antes condenada por el homicidio de su exnovio Genaro Fortunato, tiene un nuevo abogado defensor con un perfil bastante mediático. Se trata de Roberto Castillo, el actual prometido de la vedette Cinthia Fernández.
Castillo tiene un largo historial en casos que involucran a famosos de la farándula, por ejemplo, en la pelea judicial de Fabián Cubero con su ex, la modelo Nicole Neumann. También participó en la querella de la denunciante de Sebastián Villa, el exjugador de Boca, por violencia de género.
Ahora, sin embargo, Castillo defenderá a Silva, la mujer acusada por la Justicia de golpear y hostigar a su marido.
El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández
El abogado mediático Roberto Castillo es pareja de Cinthia Fernández
Instagram
En su cuenta de Instagram, el abogado es activo y suele postear historias, videos y fotos sobre los casos en que participa, siempre de alto perfil. Ayer, justamente, viajó a San Rafael para asumir la defensa de Silva.
"La acusación que hoy enfrenta no puede analizarse de manera aislada, sino que se encuentra teñida por un claro contexto de estigmatización social derivada de antecedentes penales que, de manera reiterada e injusta, se utilizan como un atajo para definir su culpabilidad", escribió Castillo sobre Silva.
"Una mujer que ha tenido una condena anterior y que se ve nuevamente vinculada a un conflicto con un hombre carga con un prejuicio que condiciona de manera sustancial la valoración de la prueba y la objetividad del proceso. La jurisprudencia y doctrina sobre perspectiva de género advierten que los antecedentes no pueden convertirse en un factor de criminalización automática, pues ello supone un sesgo prohibido", declaró el letrado en una historia de Instagram.
Detuvieron a Julieta Silva por golpear a su marido Lucas Giménez
Julieta Silva está acusada de golpear a su marido Lucas Giménez. La mujer ya había estado presa por atropellar y matar a su exnovio Genaro Fortunato en 2017.
Giménez, con quien Silva está casada desde 2022, llamó en julio al 911 desde el baño de su casa, donde se había refugiado tras haber sufrido lesiones compatibles con agresiones físicas.
Silva fue imputada por "lesiones leves agravadas por el vínculo", "privación ilegítima de la libertad agravada" y "desobediencia a una orden judicial". Se le impuso prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Según fuentes judiciales consultadas, el tribunal solicitó informes al Equipo Técnico Interdisciplinario y al Juzgado de Familia para determinar si Silva se encuentra en condiciones de cuidar a su hija menor de edad, ya que la acusada convive con la niña.
Silva ya había sido condenada por el homicidio de su exnovio Genaro Fortunato, ocurrido en 2017 cuando a la salida de un bar en San Rafael lo atropelló y mató. Cumplió tres años y nueve meses de reclusión, aunque beneficiada con arresto domiciliario desde 2020.