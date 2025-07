La vida de Julieta Silva: de la condena por matar a su novio Genaro Fortunato a la denuncia por golpear a su marido

El tribunal consideró que Silva no tuvo intención de matar, pero sí actuó con responsabilidad agravada: ella conducía alcoholizada y sin los anteojos que figuraban como obligatorios en su licencia de conducir.

La conmovedora carta de la hermana de Genaro Fortunato: "Me duele el corazón"

Y sobre el incidente fatal, Silva había dicho ante la Justicia que nunca vio a Genaro tendido sobre el asfalto. "No lo vi, si hubiese visto que se caía no me hubiera ido", declaró.

Pero el testimonio del cuidacoches Ariel Aksenen, testigo clave, planteó otra escena: aseguró haber visto cómo Fortunato intentó detenerla golpeando la ventanilla y que cayó al suelo justo antes de que fuera embestido.

El caso fue inédito desde el inicio: Silva llegó a juicio con tres figuras posibles -culposo agravado, simple con dolo eventual y agravado por el vínculo- y la condena final optó por la más leve. La defensa había pedido el sobreseimiento. La querella, perpetua.

No hay otro lugar que la cárcel para Julieta Silva Julieta Silva, en una de las audiencias del juicio en 2018 Archivo Los Andes

La sentencia contra la mujer fue de 3 años y 9 meses de prisión, más una inhabilitación de 8 años para manejar. Cumplió parte de la pena bajo arresto domiciliario, y en marzo de 2020, durante el aislamiento por Covid-19, recuperó la libertad condicional tras cumplir los dos tercios del castigo.

En la audiencia final por el juicio en su contra, Silva se negó a hacer uso de sus últimas palabras. Sí lo hizo Graciela Linares, la mamá de Fortunato: “¿Por qué, Julieta? Genaro te quería".

Otra vez Julieta Silva: nuevo marido y detenida por agresiones

A fines de 2022, ya en libertad, Julieta Silva contrajo matrimonio con Giménez, también oriundo de San Rafael. Publicaron fotos de su luna de miel en Playa del Carmen, México, y mostraron su nueva etapa familiar, que incluyó el nacimiento de una hija en común, hoy de un año. Pero esa postal idílica parece haberse roto. De hecho, hasta sus cuentas en redes sociales figuran con "candado" (privadas).

Tres años después de haber formalizado el amor, el propio Giménez formalizó una denuncia contra su esposa por golpes, lo que derivó en una intervención judicial.

Detuvieron a Julieta Silva por golpear a su marido Lucas Giménez Julieta Silva fue imputada por violencia tras una denuncia de su marido Lucas Giménez

Como medida inicial, desde la Justicia dispusieron la prohibición de acercamiento de Silva hacia su pareja, mientras avanzan las diligencias investigativas, que incluyeron declaraciones testimoniales, pericias médicas y la intervención del Cuerpo Médico Forense.

"Se ha solicitado la detención de la ahora imputada bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica, atento a su condición de cuidadora a cargo de la menor", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Otro punto del nuevo caso es que Silva, además, concretó una denuncia contra Giménez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Fue agregada a la causa en curso.