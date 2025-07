Detienen por violencia contra su marido a Julieta Silva, quien en 2017 atropelló y mató a su novio en San Rafael

Con base en las pruebas recabadas, la causa fue ampliada, y este miércoles 23 de julio concluyeron las principales medidas investigativas. "Una vez efectuada la respectiva denuncia por parte de la víctima, se le impuso a la ahora imputada, una medida de prohibición de acercamiento en tanto se aguardaron los respectivos informes derivados de testimoniales y evaluaciones solicitadas ante el Cuerpo Médico Forense," indicaron desde el MPF.

Además, informaron que "se solicitó la detención de la ahora imputada bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica, atento a su condición de cuidadora a cargo de la menor".

"Agregamos sobre esta investigación en curso que Julieta Silva, asimismo, realizó una denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, la cual ha sido agregada a la causa en curso", agregaron en el comunicado. La investigación continúa en curso y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.

Caso Genaro Fortunato

La muerte de Fortunato ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2017, a la salida del bar La Mona, cuando Julieta Silva atropelló y mató al joven rugbier con su vehículo Fiat Idea.

Genaro Fortunato Fortunato murió tras ser atropellado por Julieta Silva en 2017

Aquella noche, Silva manejó unos 50 metros a la salida del bar, dio una vuelta en 'U' y "le pasó por encima" a su novio cuando se encontraba sobre el asfalto. La autopsia determinó que el joven murió por "aplastamiento de cabeza y cráneo". Un cuidacoches dijo que la pareja estaba discutiendo y que la joven había atropellado al rugbier de manera intencional.

Existen teorías de que la discusión entre Silva y Fortunato se inició dentro del local bailable por un ataque de celos por parte de ella, al enterarse que la ex novia de Genaro estaba embarazada. En referencia a la supuesta discusión que la pareja tuvo en la disco, en su momento la mujer afirmó que eso fue "por celos" por la intervención de un tercero, "no de celos entre nosotros".

Mientras que repitió que no vio a su novio tirado en el asfalto la madrugada en la que ocurrió la tragedia. "No lo vi, si hubiese visto que se caía no me hubiera ido", afirmó. De hecho, aseguró que pretendía buscar a Fortunato "porque tenía su celular".

En lo que fue un caso atípico, Julieta Silva llegó a juicio enfrentando cargos por homicidio pero con calificaciones alternativas: homicidio culposo agravado, homicidio simple con dolo eventual y sobre el final del debate se añadió homicidio agravado por el vínculo.

Al momento de las acusaciones la fiscalía y la querella solicitaron penas que iban de los 14 años hasta la prisión perpetua, mientras que la defensa pidió el sobreseimiento y la libertad inmediata de Silva.

Durante las declaraciones, Julieta describió a Genaro como una persona que estuvo irritada y peleando toda la noche, que fueron ambos hasta el Fiat Idea y como él dejó el asiento del conductor para volver dentro del bar porque seguía molesto, ella no aguantó más, puso en marcha el vehículo y aceleró.

Genaro que le había golpeado la ventanilla intentando evitar que partiera "se despega como dejándome ir y fue la última vez que lo vi", relató.

También irrumpió en escena un testigo clave, Ariel Aksenen, el cuida coches que presenció de punta a punta el trágico incidente. El trapito contradijo varios de los pasajes del testimonio de Silva y entre sus afirmaciones aseguró que ambos discutieron hasta llegar al auto, la colocó a ella sola dentro del Fiat y después que puso primera y salió Genaro iba sujeto a la ventanilla hasta que no dio más y se desplomó sobre el asfalto.

Finalmente el tribunal se inclinó por la figura del accidente (homicidio culposo agravado) y la condenó a 3 años y 9 meses de reclusión según los artículos 5, 45 y 84 bis del Código Penal, más una prohibición para manejar por el lapso de 8 años.

En cuanto al arresto domiciliario, los magistrados dispusieron que prosiga con el mismo régimen y condiciones que le había impuesto la Cámara de Apelaciones en aquel momento tras expedirse sobre la prisión preventiva.