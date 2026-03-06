Detuvieron al falso hijo de Maradona por integrar una banda narco en La Plata

Santiago Lara , conocido por haber reclamado durante años la paternidad de Diego Armando Maradona, fue detenido en la ciudad de La Plata bajo la acusación de formar parte de una organización dedicada a la venta de drogas .

El operativo, liderado por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, incluyó tres allanamientos simultáneos en el casco urbano platense y en la localidad de City Bell.

Según las pruebas recolectadas, la banda operaba desde un domicilio en la calle 56, donde fraccionaban las sustancias para su posterior distribución. En los operativos se secuestraron 178 gramos de cocaína, 212 de marihuana, 52 de cristal, pastillas de éxtasis y más de 116.000 pesos en efectivo.

De acuerdo con el expediente judicial, la organización era liderada por Marcelo Fabián Lara, padre biológico de Santiago , quien organizaba las maniobras junto a su hijo. Un punto clave de la investigación es la participación de María José Boren, cabo primero de la Unidad Penitenciaria N°33 de Los Hornos.

Las autoridades sospechan que Boren no solo vendía estupefacientes, sino que también podría ser la proveedora de drogas dentro del sistema carcelario .

Detuvieron a Santiago Lara por integrar una banda narco en La Plata

Otro aspecto alarmante revelado por la pesquisa es que la banda utilizaba a jóvenes de entre 15 y 20 años para tareas de apoyo logístico y entregas. En muchos casos, estos menores recibían dosis de estupefacientes como forma de pago por sus servicios.

Del reclamo de identidad al prontuario judicial

Santiago Lara saltó a la fama en 2016, cuando inició una demanda por filiación asegurando ser hijo del "Diez". Su madre, Natalia Garat, le habría revelado la supuesta verdad a Marcelo Lara antes de morir.

Sin embargo, tras años de mediáticos reclamos y un pedido de exhumación del cuerpo del astro tras su fallecimiento en 2020, la justicia determinó en 2021 que el examen de ADN dio negativo.

Actualmente, Santiago Lara, su padre y Boren permanecen detenidos a disposición del juez de Garantías Juan Pablo Masi, mientras la causa continúa bajo secreto de sumario. Otros familiares fueron aprehendidos durante los operativos, pero recuperaron la libertad poco después, aunque siguen sujetos a la investigación.