Asesinaron de un balazo a un bebé de 1 año: un joven fue detenido y hay consternación

El bebé recibió un disparo durante un ataque armado ocurrido en una barbería de Rosario. Un gendarme logró detener al tirador en el lugar.

Un motociclista identificado como Marco Antonio Kevin P. descendió del rodado y abrió fuego contra la barbería. Fue detenido.

Un bebé de apenas un año fue asesinado a balazos este jueves durante un ataque armado ocurrido en una barbería de la zona sur de Rosario. El hecho tuvo lugar en un comercio ubicado en calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el principal sospechoso es un joven de 25 años que fue retenido por un gendarme hasta la llegada de efectivos policiales.

Según las primeras reconstrucciones, el tiroteo se habría originado a partir de una discusión entre dos personas dentro o en las inmediaciones del local. Tras el altercado, uno de los involucrados se retiró del lugar, pero minutos más tarde regresó acompañado por otros dos hombres.

image En ese contexto, un motociclista identificado como Marco Antonio Kevin P. descendió del rodado y abrió fuego contra la barbería. Durante el ataque, el bebé resultó gravemente herido por un disparo.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, pero pese a los esfuerzos médicos se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.

En el lugar del hecho trabajó personal del Comando Radioeléctrico, que logró detener al presunto atacante y secuestró un arma de fuego calibre 32 que habría sido utilizada en el crimen. La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar las circunstancias del ataque y la participación de los otros dos sospechosos que habrían intervenido en el episodio.