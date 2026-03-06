Destrozaron la vidriera de una farmacia en una de las esquinas más transitadas del Centro

Los delincuentes, además, revolvieron todo y se llevaron varios artículos durante la madrugada del viernes.

Una farmacia ubicada en una de las esquinas más transitadas del Centro sufrió destrozos en su vidriera y la sustracción de varios productos durante la madrugada del viernes. Estaba todo revuelto en su interior.

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Lavalle, en plena Ciudad, donde delincuentes rompieron la vidriera del local y se llevaron algunos artículos antes de escapar.

Farmacia destrozada en Ciudad Farmacia destrozada en Ciudad X @LucasDamianV / Aconcagua Radio Según las primeras informaciones, los autores del hecho dañaron el frente del comercio para ingresar rápidamente al local. Tras apoderarse de varios productos, huyeron del lugar.

La zona es una de las más concurridas del microcentro, incluso durante las primeras horas de la mañana, por lo que el episodio generó sorpresa entre comerciantes y transeúntes.

Por el momento no hay detenidos, mientras que la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.