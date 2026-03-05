Un chofer de aplicación se defendió por segunda vez de un robo: "Acabo de apuñalar a otro más"

Durante un violento intento de robo , un chofer de una aplicación fue herido con un arma blanca en la espalda al tiempo que, al defenderse de ataque, logró darle una puñalada en la cara al agresor . En enero el mismo conductor había vivido un caso similar , ocasión en la que también logró herir a un delincuente .

El hecho más reciente se registró esta madrugada, a las 4.50 en Libertad y calle Fleming de Las Heras , cuando un conductor de Maxim identificado como G.M.G., de 30 años , subió a una pareja en el barrio Santa Teresita.

“Gente acabo de apuñalar a otro más. Recién me quisieron robar, acá por la Álvarez Condarco”, dice el chofer en un video que subió a X.

En otra secuencia, donde muestra el interior de auto, con las butacas manchadas con sangre, dice: “otra vez de nuevo, la misma desgracia. Esta vez lo apuñalé en la cara al chabón porque se agachó y no sabía que tenía… Lo hice bosta. Eran un hombre y una mina”.

El caso fue denunciado luego, cuando llegó a la comisaria 36 de Las Heras el chofer de Maxim con una lesión en la espalda y tras denunciar la situación un compañero que lo había auxiliado lo llevó hasta la guardia del hospital Carrillo.

La victima indicó que le solicitaron un viaje a Libertad y Álvarez Condarco y al llegar al lugar le comunicaron que estaban en la calle Fleming. Al llegar se encontró con una pareja que subió al Fiat Cronos y ya en el interior lo amenazaron con un cuchillo de cocina y le intentaron robar.

El conductor se resistió y forcejeó con el delincuente que logró darle un puntazo en la espalda, pero la pelea siguió y fue el chofer el que logra apuñalar al ladrón en el rostro. El ladrón soltó el cuchillo que quedó en el piso junto a una gorra y escapó junto a la mujer por la calle Fleming hacia el Norte.

Tras ser asistido en el Carrillo por una herida de arma blanca en la espalda, denunció el hecho en la Oficina Fiscal N °2, que dispuso se hiciera un procedimiento policial, que trabajara Policía Científica en el Fiat Cronos y se secuestrara el cuchillo y las prendas que dejó el sujeto.

En enero vivió otra tentativa de robo

El 23 de enero pasado, por la madrugada, el mismo chofer fue víctima de otro robo en Maipú, hecho que terminó con lesiones de arma blanca y un detenido.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la intersección de las calles Furlotti y Lemos. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como M. G. G. (30), llegó al lugar para buscar a un pasajero cuando fue sorprendida por tres individuos que, bajo amenazas con un arma blanca, intentaron sustraerle sus pertenencias.

Durante el forcejeo, el conductor logró quitarle el cuchillo a uno de los agresores y le provocó una lesión. Tras el enfrentamiento, los atacantes se dieron a la fuga, llevándose la llave del Fiat Cronos de la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Paroissien se informó el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca, quien no aportó datos sobre las circunstancias del hecho ni sobre sus agresores.

El mismo fue diagnosticado con una herida de arma blanca en el tórax, costado izquierdo y miembro superior izquierdo, y luego trasladado al Hospital Lagomaggiore en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El herido fue identificado como M. E. B. (25), quien quedó detenido y posee antecedentes por averiguación de infracción al artículo 205, robo simple, robo simple en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.