Millonario robo en la casa de Agustín Vila: uno de los sospechosos vivía en Dalvian

Un millonario robo ocurrido en el barrio privado Dalvian , en la ciudad de Mendoza, derivó en la detención de dos personas y abrió una investigación que llamó la atención de los investigadores por un dato particular: uno de los principales sospechosos residía dentro del mismo complejo donde se produjo el hecho.

La víctima fue Agustín Vila , empresario mendocino y dirigente de Independiente Rivadavia , quien denunció la sustracción de una importante colección de vinos, champagnes y bebidas premium , cuyo valor fue estimado inicialmente en más de 10 millones de pesos .

Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en la manzana 98 de Dalvian . La maniobra fue detectada cuando el empresario revisó las cámaras de seguridad de su propiedad y observó a una pareja ingresando por el sector de la cochera para retirar numerosas cajas con bebidas de alto valor económico .

Tras la denuncia, presentada horas más tarde, se activó un trabajo conjunto entre la División Robos y Hurtos de Mendoza y el sistema de seguridad privada del barrio. El análisis de las cámaras internas de la vivienda, los registros de vigilancia del complejo y los controles de ingreso y egreso permitieron reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos.

Las imágenes establecieron que alrededor de las 3.50 de la madrugada una mujer y un hombre llegaron al lugar a bordo de un Mercedes Benz A200 gris .

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, ambos descendieron del vehículo y se dirigieron hasta la propiedad. Minutos después, el automóvil fue acercado hasta la cochera para cargar las cajas sustraídas antes de abandonar el lugar.

La pesquisa permitió identificar como principal sospechoso a un joven de 27 años que alquilaba un departamento en el Condominio Malbec, ubicado dentro de Dalvian. También fue identificada una mujer de 35 años domiciliada en el barrio Unimev, de Guaymallén.

Botellas exclusivas y un botín millonario

Entre los productos denunciados como robados figuran algunas de las etiquetas más reconocidas del mercado vitivinícola nacional e internacional. Según la presentación realizada por la víctima, entre las bebidas sustraídas había botellas y cajas de Angélica Zapata, Gran Enemigo, Catena Zapata, Judas, Veuve Clicquot y Dom Pérignon, entre otras marcas de alta gama.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el valor total del botín podría superar ampliamente la estimación inicial. Con los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores solicitó allanamientos que posteriormente fueron autorizados por la Justicia.

Los procedimientos se realizaron tanto en la vivienda ocupada por el sospechoso dentro de Dalvian como en un domicilio ubicado en Guaymallén. Durante los operativos, los efectivos detuvieron al joven investigado y secuestraron el Mercedes Benz A200 que habría sido utilizado para trasladar las bebidas robadas.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para establecer el destino del resto de los elementos sustraídos y recuperar la mayor cantidad posible del botín.

La hipótesis de la investigación

La principal línea de trabajo sostiene que el robo habría sido planificado aprovechando el conocimiento que el sospechoso tenía sobre el funcionamiento interno del complejo residencial. Ese aspecto se convirtió en uno de los elementos más llamativos del expediente, ya que el investigado residía dentro del mismo barrio privado donde ocurrió el hecho y se movilizaba en un vehículo de alta gama.