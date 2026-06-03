Un comerciante buscó al ladrón que le robó, lo ató a su camioneta y lo arrastró por la calle

Un hombre ató a un presunto ladrón a su camioneta y lo arrastró por la calle ante la mirada atónita de los vecinos en la ciudad bonaerense de Zárate. El hecho quedó registrado por cámaras y la secuencia concluyó con el acusado atado a un árbol.

Entró a robar a un local, la policía lo rodeó, pero escapó frente a todos con 100 mil pesos en efectivo

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el hecho comenzó en un autoservicio del barrio El Progreso. Un comerciante denunció que un delincuente ingresó y robó en su local, lo que generó que el hombre quisiera averiguar de quién se trataba.

Tras identificarlo, el comerciante se dirigió hasta la casa del acusado y allí se produjo una discusión. Según trascendió, el presunto ladrón habría amenazado al comerciante con un cuchillo , lo que generó una respuesta del hombre.

El vendedor redujo al sospechoso y lo ató con una soga a su camioneta Ford Ranger . Según se observa en las cámaras de seguridad, el conductor lo arrastró durante varias cuadras , frente a la vista atónita de los vecinos del lugar.

DETUVO AL LADRÓN DE SU LOCAL, LO ATÓ A LA CAMIONETA Y LO ENTREGÓ A LA POLICÍA - Fue en Zárate. pic.twitter.com/11HYXGktmB

Luego de unos minutos, la camioneta se detuvo y el acusado golpeó contra la parte trasera y cayó al suelo. Tras ello, el comerciante bajó y le ajustó la soga mientras lo golpeaba e insultaba.

El comerciante ató al presunto ladrón a un árbol

En otro video, se observa cómo el comerciante estacionó su camioneta, se bajó y comenzó a gritarle al sospechoso aún atado. "Vení que te doy. Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes".

Luego, llevó al presunto delincuente, quien estaba envuelto en la soga, hasta un árbol y lo ató allí. “Esto le hago a las ratas como vos, los ato. Ahora andá y denunciame. ¿Escuchaste? Quedate atado ahí”, se lo escucha decir al vendedor.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y muchos usuarios retomaron el debate sobre los actos de justicia por mano propia.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina. Según informaron fuentes policiales, hay dos causas abiertas: una por hurto (por lo ocurrido en el comercio) y otra por lesiones que el comerciante le ocasionó al acusado tras arrastrarlo por la calle.