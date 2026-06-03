Ocurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires. A pesar del operativo policial desplegado en el lugar, el delincuente se escondió y logró fugarse. Actualmente, el sospechoso continúa prófugo.

Entró a robar a un local, la policía lo rodeó pero escapó frente a todos con 100 mil pesos en efectivo

Un hecho de inseguridad se vivió este martes en el partido bonaerense de Lanús, que concluyó con el ladrón escapando frente a los móviles policiales que se encontraban en el lugar. El sujeto huyó sin ser visto y se llevó 100 mil pesos en efectivo.

El hecho ocurrió en un comercio de pastas a las 3 de la madrugada, cuando un delincuente ingresó al lugar por el ducto de ventilación. Las imágenes de seguridad muestran cómo el sujeto ingresa sigilosamente, pero, al detectar movimiento, la alarma comenzó a sonar y el hombre corrió dentro del lugar para evitar ser atrapado por la Policía.

El dueño del local recibió el aviso de la alarma y llamó a la Policía. Los efectivos policiales llegaron al lugar y montaron un importante operativo para tratar de capturar al sospechoso. Según un video difundido por Infobae, se pueden ver cuatro patrulleros vigilando la zona. En las cámaras, también se observa al sujeto escondido en el techo.

Embed INSÓLITO ROBO A UNA FÁBRICA DE PASTAS: LOS LADRONES EN EL TECHO Y LA POLICÍA NO LOS VIO

- Fue en Lanús y los ladrones huyeron. pic.twitter.com/c09gJmCosL — Vía Szeta (@mauroszeta) June 3, 2026 A pesar de la presencia policial, el delincuente escapó Personal policial logró constatar la ubicación del delincuente a través del domo de seguridad policial. "¡Te vamos a bajar a escopetazos!", se escucha decir a uno de los uniformados quien había notado la presencia del sospechoso en el techo del comercio.

Sin embargo, ya sea por una falta de reacción o coordinación de los efectivos policiales, el sujeto logró escapar burlando el operativo y huyó con 100 mil pesos en efectivo.

Una de las víctimas del robo expresó su indignación ante estos hechos. "Lanús es tierra de nadie, es impresionante la cantidad de robos que hay y la cantidad de gente drogándose en la calle a las dos de la mañana. Vivís con miedo constante. Todos los comerciantes estamos luchando porque las ventas están muy bajas y no estamos en condiciones de perder nada, ni lo más mínimo”, señaló al medio Data Conurbano. Según informaron fuentes policiales, la investigación quedó en manos de la fiscal María Silvia Bussano, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien inició una investigación de oficio ya que el propietario del comercio se negó a radicar la denuncia correspondiente.