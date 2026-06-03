3 de junio de 2026 - 19:27

Entró a robar a un local, la policía lo rodeó, pero escapó frente a todos con 100 mil pesos en efectivo

Ocurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires. A pesar del operativo policial desplegado en el lugar, el delincuente se escondió y logró fugarse. Actualmente, el sospechoso continúa prófugo.

Entró a robar a un local, la policía lo rodeó pero escapó frente a todos con 100 mil pesos en efectivo

Entró a robar a un local, la policía lo rodeó pero escapó frente a todos con 100 mil pesos en efectivo

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hecho de inseguridad se vivió este martes en el partido bonaerense de Lanús, que concluyó con el ladrón escapando frente a los móviles policiales que se encontraban en el lugar. El sujeto huyó sin ser visto y se llevó 100 mil pesos en efectivo.

Leé además

Asesinaron a un comisario durante un intento de robo en La Matanza mientras iba a buscar a su hija: No quería morir.

Asesinaron a un comisario durante un intento de robo en La Matanza mientras iba a buscar a su hija

Por Redacción Policiales
preventores y policias detuvieron a cuatro personas tras un robo y agresion

Preventores y policías detuvieron a cuatro personas tras un robo y agresión

El hecho ocurrió en un comercio de pastas a las 3 de la madrugada, cuando un delincuente ingresó al lugar por el ducto de ventilación. Las imágenes de seguridad muestran cómo el sujeto ingresa sigilosamente, pero, al detectar movimiento, la alarma comenzó a sonar y el hombre corrió dentro del lugar para evitar ser atrapado por la Policía.

El dueño del local recibió el aviso de la alarma y llamó a la Policía. Los efectivos policiales llegaron al lugar y montaron un importante operativo para tratar de capturar al sospechoso. Según un video difundido por Infobae, se pueden ver cuatro patrulleros vigilando la zona. En las cámaras, también se observa al sujeto escondido en el techo.

Embed

A pesar de la presencia policial, el delincuente escapó

Personal policial logró constatar la ubicación del delincuente a través del domo de seguridad policial. "¡Te vamos a bajar a escopetazos!", se escucha decir a uno de los uniformados quien había notado la presencia del sospechoso en el techo del comercio.

Sin embargo, ya sea por una falta de reacción o coordinación de los efectivos policiales, el sujeto logró escapar burlando el operativo y huyó con 100 mil pesos en efectivo.

Una de las víctimas del robo expresó su indignación ante estos hechos. "Lanús es tierra de nadie, es impresionante la cantidad de robos que hay y la cantidad de gente drogándose en la calle a las dos de la mañana. Vivís con miedo constante. Todos los comerciantes estamos luchando porque las ventas están muy bajas y no estamos en condiciones de perder nada, ni lo más mínimo”, señaló al medio Data Conurbano.

Según informaron fuentes policiales, la investigación quedó en manos de la fiscal María Silvia Bussano, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien inició una investigación de oficio ya que el propietario del comercio se negó a radicar la denuncia correspondiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Secuestraron una camioneta chilena en San Martín por presuntas irregularidades aduaneras

Secuestraron una camioneta chilena en San Martín por presuntas irregularidades aduaneras

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

Encontraron cuatro caballos ocultos cerca del río Mendoza y detectaron un corral de faena clandestina

Por Redacción Policiales
Cuatro sospechosos detenidos por el homicidio de Germán Di Giovambattista. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Asesinato del empleado municipal: quiénes son los 7 detenidos y cuál fue su rol en la errada planificación

Por Oscar Guillén
En medio de diferencias familiares, comenzó el velatorio de Agostina Vega en Córdoba.

En medio de diferencias familiares, comenzó el velatorio de Agostina Vega en Córdoba

Por Redacción Policiales