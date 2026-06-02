Asesinaron a un comisario durante un intento de robo en La Matanza mientras iba a buscar a su hija

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado durante un intento de robo ocurrido en la noche del lunes en la localidad de González Catán, partido de La Matanza . La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce , de 46 años , quien se encontraba de franco al momento del ataque.

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Según las primeras informaciones, el efectivo prestaba servicios en la sede de La Matanza de la Escuela de Policía Juan Vucetich y había salido a buscar a su hija de 14 años a una clase de inglés cuando fue sorprendido por delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 en la calle Apipe, entre Obligado y Zufriátegui, en el barrio Villa Dorrego. De acuerdo con la reconstrucción inicial, cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas intentaron robarle su camioneta Ford EcoSport .

Diego Ponce se dirigía a buscar a su hija a inglés.

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Ante la situación, Ponce se identificó como policía y utilizó su arma reglamentaria para intentar repeler el asalto , lo que derivó en un intenso tiroteo. Durante el enfrentamiento, el comisario recibió al menos cuatro disparos , que impactaron en el abdomen y la espalda.

Los atacantes escaparon del lugar, mientras que vecinos de la zona acudieron en auxilio del agente. Lo encontraron gravemente herido al costado de su vehículo y, ante la demora de los servicios de emergencia, decidieron trasladarlo en su propia camioneta hasta una Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el kilómetro 29.

Sin embargo, Ponce ingresó al centro asistencial sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

El dramático testimonio de un vecino

Juan, un vecino que participó del traslado, relató en TN el dramático momento. “Nosotros estábamos adentro y pensamos que eran caños de escape de motos. Pero después escuchamos ‘auxilio, auxilio’ y cuando salimos lo vimos tirado, sangrando”, contó

“Le pusimos un trapo porque tenía un disparo en el pecho. Él pedía ayuda, no se quería morir”, agregó el hombre, quien explicó que junto a sus familiares decidieron llevarlo de inmediato al centro de salud. “No quisimos esperar porque no llegaba nadie”, señaló.

la matanza El lugar donde mataron al comisario en La Matanza.

“Siempre venía a buscar a su nena. No se puede entender. Es una familia fantástica, hermosa. Desgraciadamente la destruyeron”, lamentó Juan.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que ordenó el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del crimen.

Los delincuentes continúan prófugos y son intensamente buscados por la Policía. Los investigadores no descartan que puedan estar vinculados con otro robo ocurrido días atrás en el mismo sector, aunque esa hipótesis aún no fue confirmada.