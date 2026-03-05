Estafas en Megatecnología: los prófugos colombianos devolvieron parte del dinero y piensan en volver

Luego de que buena parte de los mendocinos estafados por los hermanos colombianos dueños negocio de computación Megatecnología recibieran compensaciones parciales, la única imputada por el caso -la cuñada de los extranjeros- se someterá a un juicio abreviado, situación que podría abrir la puerta para que los hermanos Holguín regresen al país y sean juzgados.
El próximo 18 de marzo, Daniela Heinrich, imputada en más de 100 casos de estafas se someterá a un juicio abreviado en el que la acusada se declarará culpable y recibirá una pena que todavía no se ha convenido entre la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos y los defensores de la mujer que, por estos días, sigue detenida con el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene hijos menores a su cargo. Esta pena podría ser condicional o efectiva.
Su situación se ha visto aliviada porque en 98 causas hubo acuerdo de reparación entre la imputada y las víctimas, las cuales en algunos casos han recuperado computadoras que se habían secuestrado y, en otros casos, han recibido buena parte del dinero perdido, en dólares. Estas reparaciones nunca han sido del 100%, sino que, en promedio, los afectados han recuperado un 60% del dinero que perdieron.
“Lo positivo para nosotros es que en más de 40 querellantes que representamos han logrado realizar acuerdo de reparación que se llevaron a cabo en la Fiscalía”, indicó Susana Soleti, abogada del Ministerio de Seguridad y Justicia que representa a estos afectados.
Según trascendió, fuentes de la investigación no descartan que el dinero de las reparaciones a los afectados -más de $ 50 millones- haya venido desde el exterior, en remesas periódicas cercanas a los 15 mil o 20 mil dólares.
Si bien por ahora se trata de algo extrajudicial ya han conversaciones entre los abogados para el prófugo nacido en Colombia Cristhian David Holguín Restrepo (34) se someta a proceso ante la Fiscalía de Delitos Económicos, junto a su hermana Alejandra.
Es que esta catarata de reparaciones beneficiaría marcadamente su situación procesal, de regresar y ser imputados. Además, la intención es lograr que quede sin efecto el pedido nacional e internacional de búsqueda y captura que permanece vigente y no los deja mover, sea donde fuere que se encuentren. La imputación para los Holguín sería la misma que para su cuñada, pero con el agravante de la fuga.
Estafas y fugas
En setiembre pasado algunos clientes de Megatecnología que habían comprado equipos de alto rendimiento -especiales para gamers- o bien entregado computadoras y otros equipos para su reparación, comenzaron a denunciar a los colombianos en Defensa al Consumidor al no recibir la contraparte pactada.
El rumor de una presunta estafa comenzó a circular en las redes sociales y Holguín trató de contener la situación a través de un video donde contaba cómo, en 2015, había fundado "Megatecnología", un pequeño local en el Centro de Mendoza donde vendía celulares y tablets; y que, con el tiempo llegó a tener tres locales y 40 empleados que se dedicaban a vender y reparar equipos de computación para el mundillo gamer local.
Pero luego indicó que el proyecto se hizo "inviable": en el video Holguín contó las razones del fracaso empresarial, pidió "perdón" y prometió "luchar" para devolver el dinero.
Pero sólo fueron promesas que ahora parcialmente se han cumplido. El 20 de agosto pasado comenzó a ser denunciando en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Dos días antes los hermanos salieron del país en un vuelo de aerolíneas Copa con Rumbo a Panamá.
El viernes 22 de agosto se realizó un allanamiento y fue emitida la orden de captura. Entre el sábado 23 y el domingo 24 agosto y ayer lunes 25, las denuncias continuaron hasta llegar a los 153 los denunciantes y la cifra reclamada, en total, asciende a unos $ 183 millones.
En el allanamiento se secuestraron placas madre, posnet, CPU, monitores y memorias. Esta evidencia fue clasificada, encintada y se precintó una carpeta con documentación, además de biblioratos.