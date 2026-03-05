Estafas en Megatecnología: los prófugos colombianos devolvieron parte del dinero y piensan en volver

Luego de que buena parte de los mendocinos estafados por los hermanos colombianos dueños negocio de computación Megatecnología recibieran compensaciones parciales, la única imputada por el caso - la cuñada de los extranjeros- se someterá a un juicio abreviado , situación que podría abrir la puerta para que los hermanos Holguín regresen al país y sean juzgados.

El próximo 18 de marzo, Daniela Heinrich , imputada en más de 100 casos de estafas se someterá a un juicio abreviado en el que la acusada se declarará culpable y recibirá una pena que todavía no se ha convenido entre la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos y los defensores de la mujer que, por estos días, sigue detenida con el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene hijos menores a su cargo. Esta pena podría ser condicional o efectiva.

Su situación se ha visto aliviada porque en 98 causas hubo acuerdo de reparación entre la imputada y las víctimas , las cuales en algunos casos han recuperado computadoras que se habían secuestrado y, en otros casos, han recibido buena parte del dinero perdido, en dólares . Estas reparaciones nunca han sido del 100%, sino que, en promedio, los afectados han recuperado un 60% del dinero que perdieron .

“Lo positivo para nosotros es que en más de 40 querellantes que representamos han logrado realizar acuerdo de reparación que se llevaron a cabo en la Fiscalía”, indicó Susana Soleti, abogada del Ministerio de Seguridad y Justicia que representa a estos afectados.

Según trascendió, fuentes de la investigación no descartan que el dinero de las reparaciones a los afectados -más de $ 50 millones- haya venido desde el exterior, en remesas periódicas cercanas a los 15 mil o 20 mil dólares.

Si bien por ahora se trata de algo extrajudicial ya han conversaciones entre los abogados para el prófugo nacido en Colombia Cristhian David Holguín Restrepo (34) se someta a proceso ante la Fiscalía de Delitos Económicos, junto a su hermana Alejandra.

Es que esta catarata de reparaciones beneficiaría marcadamente su situación procesal, de regresar y ser imputados. Además, la intención es lograr que quede sin efecto el pedido nacional e internacional de búsqueda y captura que permanece vigente y no los deja mover, sea donde fuere que se encuentren. La imputación para los Holguín sería la misma que para su cuñada, pero con el agravante de la fuga.

Estafas y fugas

En setiembre pasado algunos clientes de Megatecnología que habían comprado equipos de alto rendimiento -especiales para gamers- o bien entregado computadoras y otros equipos para su reparación, comenzaron a denunciar a los colombianos en Defensa al Consumidor al no recibir la contraparte pactada.

El rumor de una presunta estafa comenzó a circular en las redes sociales y Holguín trató de contener la situación a través de un video donde contaba cómo, en 2015, había fundado "Megatecnología", un pequeño local en el Centro de Mendoza donde vendía celulares y tablets; y que, con el tiempo llegó a tener tres locales y 40 empleados que se dedicaban a vender y reparar equipos de computación para el mundillo gamer local.

Pero luego indicó que el proyecto se hizo "inviable": en el video Holguín contó las razones del fracaso empresarial, pidió "perdón" y prometió "luchar" para devolver el dinero.

Pero sólo fueron promesas que ahora parcialmente se han cumplido. El 20 de agosto pasado comenzó a ser denunciando en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Dos días antes los hermanos salieron del país en un vuelo de aerolíneas Copa con Rumbo a Panamá.

El viernes 22 de agosto se realizó un allanamiento y fue emitida la orden de captura. Entre el sábado 23 y el domingo 24 agosto y ayer lunes 25, las denuncias continuaron hasta llegar a los 153 los denunciantes y la cifra reclamada, en total, asciende a unos $ 183 millones.

En el allanamiento se secuestraron placas madre, posnet, CPU, monitores y memorias. Esta evidencia fue clasificada, encintada y se precintó una carpeta con documentación, además de biblioratos.