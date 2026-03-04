4 de marzo de 2026 - 19:24

Advierten sobre estafadores que usan como excusa la vacunación antigripal

El Ministerio de Salud de Mendoza tuvo que salir a advertir sobre engaños y riesgo de hackeo de dispositivos tras iniciar el lunes la campaña

La campaña de vacunación antigripal ha disparado la tradicional “viveza criolla” y hay quienes en Mendoza se han valido de ella para hackear teléfonos y realizar estafas. Los adultos mayores deben estar especialmente atentos

La campaña de vacunación antigripal ha disparado la tradicional “viveza criolla” y hay quienes en Mendoza se han valido de ella para hackear teléfonos y realizar estafas. Los adultos mayores deben estar especialmente atentos

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Las tres claves para detectar llamadas spam.

Crecen las estafas virtuales: tres tips para detectar llamadas spam y evitar que te roben datos

Por Redacción Sociedad
Foto archivo

Por el avance de la gripe A H3N2, adelantan la vacunación antigripal en Mendoza

Por Verónica De Vita

“El Ministerio de Salud y Deportes no realiza llamados telefónicos, no envía emails ni mensajes de texto para asignar turnos de vacunación ni otras gestiones”, advirtió con la intención de alertar a la población para evitar estafas.

En el mismo marco, recordó no brindar información personal ni códigos por teléfono para evitar el hackeo del dispositivo. Y aclaró: “Se accede a las vacunas por demanda espontánea y sin turno en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y Vacunatorio Central”.

La campaña de vacunación antigripal

Mendoza lanzó el lunes la campaña de vacunación antigripal 2026, por lo que quienes se encuentren en los grupos de riesgo ya pueden acceder al inoculante de manera totalmente gratuita.

Este año con una estrategia particular que implicó adelantarla dos semanas en relación a la fecha de los últimos años. Esto para lograr alta protección para la población más vulnerable de cara al incremento de la circulación de gripe cuando bajen las temperaturas y del predominio de la variante de gripe A H3N2 subclado K que está provocando más contagios en el hemisferio norte.

Llegaron las dosis y comenzó la campaña antigripal en Mendoza: dónde vacunarse
La campaña de vacunación antigripal ha disparado la tradicional “viveza criolla” y hay quienes en Mendoza se han valido de ella para hackear teléfonos y realizar estafas

La campaña de vacunación antigripal ha disparado la tradicional “viveza criolla” y hay quienes en Mendoza se han valido de ella para hackear teléfonos y realizar estafas

“Sabemos que la vacuna puede proteger contra las infecciones más severas, contra la hospitalización, entonces es muy importante adherir a esta campaña de vacunación, además de mantener las medidas de higiene”, destacó la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, Andrea Falaschi.

Cómo acceder a la vacuna antigripal en Mendoza

Está destinada a personal de salud, niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, puérperas hasta diez días después del parto y adultos mayores de 65 años. Además abarca a los menores de 64 años con alguna de las enfermedades incluidas en los lineamientos de vacunación antigripal, exhibiendo certificado médico o documentación que avale el diagnóstico.

Las vacunas antigripales se encuentran disponibles en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y el Vacunatorio Central, y son gratuitas y obligatorias para los grupos a quienes están destinadas en esta oportunidad. Pero, se accede por demanda espontánea, es decir simplemente acudiendo al lugar, sin gestionar un turno previo y sin pagar nada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza lanzó hoy la campaña de vacunación antigripal 2026, por lo que quienes se encuentren en los grupos de riesgo ya pueden acceder al inoculante de manera totalmente gratuita.

Gripe H3N2: Mendoza inició una campaña de vacunación adelantada y es la primera provincia en hacerlo

Por Verónica De Vita
Turismo y Vendimia 2026: más de 70% de reservas y muchas expectativas por la fiesta máxima

Turismo y Vendimia 2026: más de 70% de reservas y muchas expectativas

Por Ignacio de la Rosa
Mayormente nublado en Mendoza este jueves 5 de marzo.

Baja la temperatura en Mendoza, el cielo estará cubierto y se anticipan lluvias: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
La abogada santiagueña, retenida en Brasil.

Abogada detenida en Brasil por racismo: su defensor negó que la causa pase a juicio oral "por ahora"

Por Redacción Sociedad