Advierten sobre estafadores que usan como excusa la vacunación antigripal

La campaña de vacunación antigripal ha disparado la tradicional “viveza criolla” y hay quienes en Mendoza se han valido de ella para hackear teléfonos y realizar estafas . El Ministerio de Salud de Mendoza tuvo que salir a advertir sobre el asunto a la población tras haber iniciado la campaña el lunes pasado.

“El Ministerio de Salud y Deportes no realiza llamados telefónicos, no envía emails ni mensajes de texto para asignar turnos de vacunación ni otras gestiones”, advirtió con la intención de alertar a la población para evitar estafas.

En el mismo marco, recordó no brindar información personal ni códigos por teléfono para evitar el hackeo del dispositivo. Y aclaró: “Se accede a las vacunas por demanda espontánea y sin turno en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y Vacunatorio Central”.

Mendoza lanzó el lunes la campaña de vacunación antigripal 2026 , por lo que quienes se encuentren en los grupos de riesgo ya pueden acceder al inoculante de manera totalmente gratuita.

Este año con una estrategia particular que implicó adelantarla dos semanas en relación a la fecha de los últimos años. Esto para lograr alta protección para la población más vulnerable de cara al incremento de la circulación de gripe cuando bajen las temperaturas y del predominio de la variante de gripe A H3N2 subclado K que está provocando más contagios en el hemisferio norte.

“Sabemos que la vacuna puede proteger contra las infecciones más severas, contra la hospitalización, entonces es muy importante adherir a esta campaña de vacunación, además de mantener las medidas de higiene”, destacó la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, Andrea Falaschi.

Cómo acceder a la vacuna antigripal en Mendoza

Está destinada a personal de salud, niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, puérperas hasta diez días después del parto y adultos mayores de 65 años. Además abarca a los menores de 64 años con alguna de las enfermedades incluidas en los lineamientos de vacunación antigripal, exhibiendo certificado médico o documentación que avale el diagnóstico.

Las vacunas antigripales se encuentran disponibles en centros de salud, vacunatorios de hospitales públicos y el Vacunatorio Central, y son gratuitas y obligatorias para los grupos a quienes están destinadas en esta oportunidad. Pero, se accede por demanda espontánea, es decir simplemente acudiendo al lugar, sin gestionar un turno previo y sin pagar nada.