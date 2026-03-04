Milagro en Trelew: abrió la puerta sin mirar y tiró un ciclista a la calle que casi lo aplasta un colectivo

El hecho ocurrió el lunes pasado por la mañana cuando el conductor de un auto abrió la puerta sin mirar.

Una de las zonas con mayor circulación de la ciudad de Trelew, fue escenario de un momento de extrema tensión. Un hombre que circulaba en bicicleta chocó contra la puerta de un auto y casi fue atropellado por un colectivo

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del lunes pasado, cuando el ciclista circulaba por la avenida y no pudo evitar colisionar contra la puerta de un Ford Ka estacionado, que fue abierta de forma imprevista por su conductor sin verificar el espejo retrovisor.

Embed ⭕️ | Ciclista se salvó tras violento choque



Un ciclista chocó contra la puerta de un auto que fue abierta de manera repentina en la avenida Hipólito Yrigoyen, en Trelew, y cayó sobre la calzada, donde casi fue atropellado por un colectivo que circulaba detrás. El hecho… pic.twitter.com/s3IMz6Y0gz — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 4, 2026 El impacto fue directo y provocó que el ciclista saliera despedido hacia el centro de la calzada, justo en el carril por el que avanzaba un colectivo de la línea 22. La secuencia, que fue registrada por cámaras de seguridad y testigos, muestra la desesperante cercanía entre el hombre caído y el transporte público.

La pericia del chofer del colectivo resultó fundamental para salvar la vida del ciclista. El conductor logró reaccionar en milésimas de segundos y aplicó un frenado brusco, deteniendo la unidad a centímetros del ciclista. “Alcancé a frenar y gracias a Dios no le pasó nada al muchacho”, relató el conductor tras el episodio que conmocionó a los presentes.

A pesar del aparatoso hecho, el ciclista solo sufrió un fuerte golpe en el hombro y se encuentra fuera de peligro. No obstante, el video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron la maniobra del colectivero y cuestionaron la imprudencia del automovilista, a quien se le escuchó recriminar en el lugar: “Tenés que mirar el espejo”.