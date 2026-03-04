Una camioneta impactó contra el Metrotranvía e interrumpieron el servicio

El hecho ocurrió durante este miércoles cuando la camioneta intentó girar en una intersección donde no está permitida dicha maniobra.

Durante la tarde noche de este miércoles el servicio del Metrotranvía se vio interrumpido luego de que una camioneta impactara contra una de las formaciones que circulaba de norte a sur en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles cuando una camioneta circulaba de sur a norte por calle Belgrano e intentó girar hacia la izquierda en la intersección de calle Montevideo, donde no está permitido realizar dicha maniobra y terminó impactando contra una de las formaciones del Metrotranvía.

Producto del impacto solo un pasajero resultó herido y fue atendido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Además, se vio interrumpido el servicio afectando únicamente al sentido norte a sur que empieza en Maipú y culmina en Las Heras.