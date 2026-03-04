El video del desastre: así fue el derrumbe el techo de un estacionamiento de un edificio en Parque Patricios

Durante la madrugada del martes ocurrió un derrumbe en Parque Patricios que afectó a un complejo de departamentos. El desprendimiento de gran parte del techo del estacionamiento bajo tierra quedó registrado en un video.

Pánico en Parque Patricios: se derrumbó la losa de un estacionamiento y evacuaron a 300 familias

"Busco un novio": el insólito pedido de una mujer en medio del derrumbe de Parque Patricios

El registro fílmico captó el instante preciso en que el patio interno del predio se desplomó hacia el subsuelo, provocando la caída de grandes bloques de cemento y una polvareda que invisibilizó el sector afectado en segundos. Para los vecinos, el impacto fue similar al de una “explosión” que sacudió las torres del complejo.

El video se convirtió en una pieza fundamental para la investigación que lleva adelante la fiscal María del Rosario Selvatici, quien inició una causa por el delito de estrago.

La funcionaria no solo solicitó las grabaciones del momento del siniestro, sino que ordenó recopilar las filmaciones de las cámaras de seguridad de los últimos 30 días y aquellas registradas desde el inicio de la construcción para detectar posibles fallas previas o señales de advertencia en la estructura.

Difundieron las imágenes del derrumbe en Parque Patricios. No fue un misil iraní, fue el kirchnerismo. pic.twitter.com/e4ZNSYomvU

A pesar de la magnitud del colapso , que afectó un área aproximada de 50 por 70 metros, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni personas atrapadas.

Sin embargo, el daño material fue significativo: unos 65 vehículos quedaron sepultados bajo los escombros de la losa que servía como área de tránsito peatonal. Los peritajes preliminares vinculan el desastre con un debilitamiento de dicha estructura, la cual soportaba el peso del patio central.

Derrumbe en Parque Patricios

Tras el hecho, el operativo de emergencia procedió a la evacuación preventiva de tres edificios, afectando a cerca de 500 personas. Actualmente, la empresa constructora COSUD y la Guardia de Auxilio trabajan en un plan de apuntalamiento estructural, ya que informes técnicos de Bomberos determinaron la existencia de un riesgo potencial para los edificios aledaños tras la caída del techo del estacionamiento.

Mientras tanto, la zona permanece vallada y bajo custodia policial, los vecinos remarcaron que en el lugar se realizaban tareas para solucionar filtraciones de agua y problemas de desagüe, datos que la Justicia cruzará con el análisis de los videos obtenidos.

El complejo, considerado el desarrollo urbanístico más grande construido por el Estado Nacional, se encuentra ahora bajo la lupa técnica y judicial para determinar responsabilidades en el colapso.