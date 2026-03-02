Gripe H3N2: Mendoza inició una campaña de vacunación adelantada y es la primera provincia en hacerlo

Mendoza lanzó hoy la campaña de vacunación antigripal 2026 , por lo que quienes se encuentren en los grupos de riesgo ya pueden acceder al inoculante de manera totalmente gratuita.

Este año con una estrategia particular que implicó adelantarla dos semanas en relación a la fecha de los últimos años. La intención de lograr alta protección para la población más vulnerable de cara al incremento de la circulación de gripe cuando bajen las temperaturas y del predominio de la variante de gripe A H3N2 sublado K que está provocando más contagios en el hemisferio norte.

Por eso, la provincia buscó adelantar la campaña esta temporada y, tal cual destacaron desde el Ministerio de Salud , se posicionó así como la primera jurisdicción en iniciarla a nivel nacional. Córdoba se había manifestado en el mismo sentido.

“ Mendoza es la primer provincia que empieza con la campaña antigripal y lo estamos adelantando a los primeros días de marzo, lo cual es muy bueno para estar preparados para la temporada invernal”, subrayó en el acto de lanzamiento la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, Andrea Falaschi.

Se trata de una estrategia que ya había usado Mendoza en otra ocasión: en 2022, tras la pandemia, los índices de coronavirus empezaron a bajar pero, a la par, aumentaban los de gripe. Por eso, en común acuerdo entre todas las provincias, se decidió que la campaña de vacunación antigripal no comenzara entre mayo y junio, como se hacía habitualmente, sino en marzo. Concretamente fue el 20 de marzo. Desde entonces comenzó a aplicarse antes, fue a mediados de marzo en 2023, 2024 y 2025.

Prevenir cuadros graves de gripe

Las autoridades sanitarias vienen advirtiendo que no se trata de algo que deba generar preocupación o alerta sino acciones preventivas. Sucede que la mencionada variante ha generado más contagios, sobre todo en Europa, por lo que las autoridades sanitarias internacionales han propiciado que los gobiernos del sur fortalezcan la vacunación para prevenir casos graves cuando llegue la temporada fuerte a esta región. La Organización Panamericana de la Salud ha destacado que la vacuna sigue siendo eficiente para prevenir hospitalizaciones.

Hay que tener en cuenta que no se trata de un patógeno nuevo y por lo cual la situación no sería similar a la del Covid. Por ahora la circulación, tanto de gripe como de esta variante en particular, es baja en el país durante las primeras semanas del año, tal cual ha informado el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo se observa un repunte de casos desde las últimas semanas de 2025.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza ya han anticipado que prevén que sea la variante que domine la circulación de gripe durante el invierno.

Por lo pronto Mendoza es la provincia con más notificaciones de este subclado en Cuyo durante las primeras seis semanas del año mientras que también es la que registró el primer fallecimiento por esta causa esta temporada.

Por qué hay que vacunarse contra la gripe

“La provincia de Mendoza hace grandes esfuerzos para mantener una vigilancia activa de todas las infecciones respiratorias y este subclado K que ha despertado temor en la población, lo que sabemos es que en el hemisferio norte adelantó su circulación, es una cepa altamente contagiosa, aunque a través de lo que se ha visto, de la vacunación que se ha dado en el hemisferio norte”, dijo Falaschi.

“Sabemos que la vacuna puede proteger contra las infecciones más severas, contra la hospitalización, entonces es muy importante adherir a esta campaña de vacunación, además de mantener las medidas de higiene”, agregó.

“La idea es llegar a la temporada invernal adecuadamente protegidos”, apuntó la Directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar. “El objetivo es proteger a los grupos de riesgo, porque son los que tienen mayores chances de complicaciones, de requerir internación y de pasarla mal por gripe. El resto de la población que desee vacunarse, como siempre decimos, puede consultar con su médico y aplicarse la vacuna en el sector privado”, agregó.

Puede accederse en los vacunatorios públicos y sin órden médica.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

Falaschi recordó que los grupos de riesgo deben estar adecuadamente vacunados y enumeró que allí se consideran los mayores de 65 años, las embarazadas (en cualquier trimestre del embarazo), puérperas (mamás que han tenido sus bebés hasta 10 días antes de la campaña) y personal de salud.

Remarcó que además es muy importante que los niños entre los 6 y los 24 meses estén correctamente vacunados, mientras que también se suman las personas de entre 24 meses y 65 años con factores de riesgo como determinadas patologías (quienes deberán certificar su condición).

“Recuerden que el virus de la gripe se transmite a través de gotas respiratorias y por contacto con materiales contaminados, principalmente las manos, entonces es muy importante, si uno está enfermo, si presenta síntomas de gripe, no concurrir al trabajo y mantenerse hasta que esté sano fuera del contacto con personas de riesgo y mantener las medidas en cuanto a la tos, como es el lavado de manos adecuado, toser sobre el pie del codo, etcétera, todo lo que aprendimos durante la pandemia de Covid”, remarcó la funcionaria.

Buena demanda de la vacuna en Mendoza

Por su parte, Aguilar destacó que en Mendoza hay una buena cultura en relación a esta práctica, en particular entre los adultos mayores.

“Viene mucha gente, como siempre, todos los años en Mendoza, la verdad que la población de adultos mayores de 65 años, son los que primero vienen”, aseguró.

Y remarcó: “Sabemos que siempre hay una demanda alta de vacuna antigripal y creemos que también hay un temor de la población con respecto a este subclado K, ante lo cual me parece que se tiene que llevar un mensaje tranquilizador. No estamos en una situación de alerta ni mucho menos. Sí es importante que los que se tienen que vacunar se vacunen a tiempo para llegar al invierno debidamente protegidos y tener un verano tranquilo desde el punto de vista de las infecciones respiratorias”.

En cuanto a la distribución de dosis, estas son entregadas por el Ministerio de Salud de la Nación y comenzaron a llegar la semana pasada. “Distribuimos en la medida que el Ministerio de Salud de Nación va enviando. Hicimos una primera distribución de aproximadamente 30.000 dosis y en la medida que nosotros vayamos teniendo, vamos distribuyendo y vamos atendiendo a los requerimientos de los efectores de toda la provincia”, dijo Aguilar.

Además remarcó que también se están colocando otras vacunas para enfermedades respiratorias por lo que es propicio que quienes no las hayan recibido aprovechen para tener su calendario de vacunación al día. Esto incluye la vacuna contra el Covid y la neumonía.