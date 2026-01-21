Anticipan que en Mendoza la gripe H3N2 dominará la temporada: los tres casos que ya se confirmaron

En un contexto de un brote inusual de una variante de gripe en Europa , y pese a que Argentina transita temporada baja , los casos de personas infectadas con ese microorganismo particular aumentan en Argentina. En ese marco Mendoza ya ha confirmado tres casos lo que la posiciona como la segunda provincia donde hay más casos en el país.

El primer caso confirmado fue el de un mendocino que vivía en España y que vino a Mendoza por las fiestas a visitar a sus familiares. Con la confirmación de su fallecimiento el martes se transformó en el primer caso fatal en el país asociado a la gripe A H3N2 subclado K , justamente el que está acumulando la mayor cantidad de contagios en el hemisferio norte.

Luego se conocieron algunos detalles de los otros dos casos, que fueron confirmados por el Ministerio de Salud y que se encuentran con buena evolución. La particularidad del primero, que tuvo tan fatal desenlace, es que se trataba de un paciente adulto mayor, de 74 años y con comorbilidades.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, Mendoza es la segunda provincia con más notificaciones de influenza tipo A variante H3N2 y también esta segunda con casos del subclado K.

De acuerdo a los registros, en la provincia se han notificado 7 casos del tipo H3N2 entre el 18 de diciembre y el 16 de enero. Es superada solamente por Tierra del Fuego, que tiene 8.

De esos 7 casos, 3 son del subclado K, el mismo registro de Neuquén, mientras que Buenos Aires es la provincia con más notificaciones y tiene 4.

La segunda paciente en la que se confirmó el contagio con esta variante de influenza tipo A en la provincia fue una adolescente de 18 años: había viajado al Caribe, concretamente a República Dominicana, donde adquirió el virus.”Está en domicilio y ya sana”, aseguró a Los Andes Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

En tanto, el tercer caso que pudo ser confirmado tras análisis de laboratorio es el de una niña, que había sido internada el 4 de enero con síntomas y que fue dada de alta el 7. Según se pudo reconstruir el nexo epidemiológico, el contagio se produjo a partir de una persona que venía del exterior y la transmisión se produjo en Mendoza. De este modo, se trataría del primer caso autóctono. Sobre su estado de salud, la médica informó que ya está curada y en buenas condiciones.

Más de la mitad de los casos de gripe

En el país se han notificado 28 casos de gripe A H3N2 subclado K, que han sido identificados en 14 provincias. Esto sobre un total de 50 secuenciados correspondientes a la misma variante pero diferente subclado. Esta proporción alcanza el 56%, lo cual está a tono con lo registrado en Europa.

Lo que se ha observado allí, en plena temporada alta de enfermedades respiratorias, es que la circulación se adelantó varias semanas a lo esperado y los contagios de gripe se han incrementado exponencialmente. Esto impulsado en particular por este subclado, cuyas notificaciones superan el 50% y que tiene como particularidad una mayor transmisibilidad, aunque sin identificarse que ocasione cuadros más graves. Esto es justamente lo que ha llevado a las autoridades sanitarias internacionales a convocar a los gobiernos a estar atentos a la probable mayor circulación de este patógeno también en el sur y poner a punto los sistemas, en particular con el fortalecimiento de la vacunación como estrategia preventiva.

Pese a que en el hemisferio sur es temporada baja de circulación, la época de vacaciones incrementa la movilidad de las personas y, con ello, los riesgos de contagio.

Esperan que esta variante domine la temporada

La variante es una “vieja conocida”, el tipo A lideró los contagios el invierno pasado en Mendoza y el país, con preponderancia del tipo H3N2. En tanto, también es conocida la habilidad del subclado K para generar rápido incremento en los contagios y de allí la advertencia.

Por eso, también se hace hincapié en reconocer que este escenario dista mucho del generado con la pandemia de Covid, provocada por el virus Sars CoV-2, que era totalmente nuevo, desconocido, por lo que no había recursos para afrontarlo.

Tal cual muestra el escenario actual, por lo mismo y se anticipa que esta variante específica será la que domine los contagios de gripe durante la próxima temporada de frío en la región y en Mendoza.

“Esto no es Covid, es gripe (...) hay que bajar la ansiedad, este subclado es contagioso y obviamente lo vamos a tener y va a llegar a ser el predominante de todos los aislamientos de gripe”, resaltó Falschi.