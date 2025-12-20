Alerta por gripe H3N2: el Gobierno difundió medidas de prevención y recordó quiénes deben vacunarse

El Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones sanitarias para prevenir la circulación de la gripe A H3N2 subclado K, una variante que activó alertas epidemiológicas en distintos países de Europa, América y Asia y que ya registra casos en Argentina ., en especial de cara a la temporada de mayor circulación.

ANLIS Malbrán detectó los primeros tres casos de gripe H3N2 en Argentina: los síntomas y recomendaciones

Alerta en el mundo por la alta circulación de gripe H3N2: cuál es el nivel de riesgo en Mendoza

El Ministerio de Salud informó que la variante detectada “no ha demostrado ser más grave que otras” , aunque subrayó la necesidad de reforzar las medidas preventivas básicas para reducir el riesgo de transmisión. Entre las principales recomendaciones figuran:

La circulación de la gripe A H3N2 subclado K ha generado un estado de alerta en las autoridades.

- El lavado frecuente de manos con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

- Ventilar de forma adecuada los ambientes cerrados y limpiar y desinfectar superficies de uso común. Además, se indicó consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios como fiebre, dolor corporal, tos o malestar general.

Más de 300 centros estatales arrancaron hoy con la vacunación antigripal

La importancia de la vacunación

En paralelo, la cartera sanitaria recordó la relevancia de la vacunación antigripal anual como herramienta central para prevenir cuadros graves y complicaciones, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

- Deben recibir la vacuna los niños de entre 6 y 24 meses, las personas embarazadas y puérperas, quienes tienen entre 2 y 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico.

- Desde el Ministerio señalaron que la inmunización reduce la probabilidad de hospitalizaciones y protege a los sectores más vulnerables.

Las autoridades también insistieron en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación incluidos en el Calendario Nacional, que se aplica de manera gratuita en hospitales, centros de salud y vacunatorios habilitados en todo el país. La cobertura adecuada es considerada clave para sostener la respuesta sanitaria ante la circulación simultánea de distintos virus respiratorios.

La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)

La gripe en la región

El contexto regional refuerza la preocupación. La variante K del virus H3N2 viene generando presión sobre los sistemas de salud en países de Europa y Asia, con incrementos en las internaciones. En América del Sur, Chile y Perú ya confirmaron casos, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas epidemiológicas y fortalecieron sus campañas de vacunación para contener la propagación.