ANLIS Malbrán detectó los primeros tres casos de gripe H3N2 en Argentina: los síntomas y recomendaciones

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán ” confirmó recientemente la detección de tres casos de influenza A (H3N2) pertenecientes al subclado K en el territorio nacional.

Temor por la nueva variante de gripe H3N2 que arrasa en el hemisferio norte: cuándo podría llegar a Argentina

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, junto con la confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia mediante secuenciación genómica.

Los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz, quienes fueron monitoreados de forma ambulatoria, y a un niño residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que requirió internación. Según el reporte oficial, todos los pacientes han tenido una evolución favorable y han cursado la enfermedad sin complicaciones clínicas reportadas hasta el momento.

El subclado K, denominado técnicamente J.2.4.1, es una evolución genética del virus H3N2 que ya ha circulado en Asia, Europa y América del Norte. Su principal particularidad reside en mutaciones en la hemaglutinina, una molécula que facilita la entrada del virus a las células humanas, lo que le otorga una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas estacionales.

A pesar de su alta contagiosidad, las autoridades sanitarias destacaron que no existe evidencia de que esta variante cause cuadros más severos que los virus de influenza A detectados en temporadas previas. En la región, países como Perú, Chile y Bolivia ya habían confirmado contagios vinculados a este mismo subclado en días recientes.

Vigilancia y síntomas

La vigilancia epidemiológica nacional se mantiene activa y los niveles de circulación viral en el país se encuentran dentro de los parámetros habituales para la época. El ANLIS Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación continúan trabajando con las 24 jurisdicciones para monitorear cualquier cambio en los patrones de severidad o transmisión.

Los síntomas asociados al subclado K son los mismos de la gripe común e incluyen:

Fiebre alta repentina (superior a 38 grados).

Dolor muscular y articular intenso.

Tos seca y dolor de garganta.

Cansancio marcado y dolor de cabeza.

Se recomienda a la población, especialmente a quienes integran grupos de riesgo, consultar al sistema de salud ante la aparición de estos síntomas y mantener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.