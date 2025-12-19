Cada vez más cerca: Chile confirmó la llegada de la influenza A (H3N2) y espera que crezcan los casos

Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron este jueves el primer caso en la región de Ñuble (centro-sur) de la nueva variante de la influenza A (H3N2) , correspondiente al subclado K, en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada a nivel nacional.

A través de un comunicado oficial, la Seremi de Salud de Ñuble informó que la detección surgió a partir del “trabajo continuo de monitoreo” que se realiza en la región y que el caso fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Se trata de la primera identificación puntual de esta variante en Ñuble, luego de que el Ministerio de Salud confirmara días atrás su presencia en Chile sin precisar ubicación geográfica.

“El hallazgo demuestra que el sistema de vigilancia está funcionando de manera efectiva y nos permite contar con información valiosa en tiempo real”, señaló el seremi de Salud, Gustavo Rojas Medina. Según precisó la autoridad, la persona afectada se encuentra en buen estado general de salud y no presenta complicaciones.

Ante este escenario, desde la autoridad sanitaria reforzaron el llamado a completar el esquema de vacunación contra la gripe , en especial en los grupos de mayor riesgo. El foco está puesto en adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre los 6 meses y los 5 años, y trabajadores de la salud.

“La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones o muertes asociadas a la influenza”, subrayó Rojas Medina.

El seremi insistió además en la importancia de las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, usar mascarilla ante síntomas respiratorios, ventilar ambientes cerrados, evitar aglomeraciones y mantener la limpieza y desinfección de superficies. También recomendó consultar de manera oportuna ante síntomas de gravedad y hacer un uso responsable de la red asistencial.

Más temprano, el Ministerio de Salud había informado que el ISP detectó el subclado K de influenza A (H3N2) en muestras analizadas en el país, confirmando oficialmente la circulación de esta nueva variante en Chile.

Desde la cartera aclararon que el hallazgo estaba dentro de lo esperado, en función del comportamiento epidemiológico global del virus, y se da en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza a nivel nacional.

Según detalló el Minsal, la nueva variante presenta mutaciones que le otorgan una mayor capacidad para evadir los anticuerpos generados por las vacunas actuales y ya fue identificada en más de 34 países.

Desde Chile advirtieron que es probable que en los próximos días se identifiquen nuevos casos positivos del subclado K, a medida que se completen los análisis pendientes, aunque remarcaron que el sistema de vigilancia se mantiene activo y en alerta para monitorear su evolución. Argentina aún no registra casos.

Síntomas de la "súper gripe" A (H3N2)

Son parecidos a la gripe común: