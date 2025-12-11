En Aconcagua Radio, el brote europeo de gripe H3N2 que prende alertas

La escena europea de las últimas semanas encendió alarmas: un rebrote de gripe H3N2, con epicentro en el Reino Unido , obligó a interrumpir actividades escolares y a reforzar medidas sanitarias. En Aconcagua Radio, la consulta al infectólogo Ricardo Teijeiro buscó despejar dudas sobre el posible impacto de esta variante en el hemisferio sur, especialmente en la antesala del año próximo.

Teijeiro atiende el teléfono temprano. Del otro lado, el clima es de inquietud. ¿Puede esta variante llegar a la Argentina? El especialista responde con la calma de quien ha atravesado ya varios inviernos epidemiológicos. Lo primero, dice, es entender el contexto: “En el hemisferio norte están en pleno invierno . Empiezan a circular los virus respiratorios y el virus de la gripe es uno de los más frecuentes”. La variante H3N2 que hoy preocupa —explica— pertenece al grupo A y presenta una mutación que modificó su estructura. Esa alteración impide que el sistema de defensa del organismo la reconozca con facilidad, lo que aumenta la tasa de ataque y la contagiosidad.

Sin embargo, el mayor impacto no recae en toda la población por igual. Teijeiro menciona a los grupos de riesgo como un mantra bien aprendido: mayores de 60 años, bebés menores de dos, embarazadas y personas con alguna inmunosupresión o enfermedad crónica. Y agrega un detalle que cambia el tono: “Las vacunas contemplan este tipo de cepas”. Es decir, la herramienta preventiva ya existe.

El interrogante lógico es qué vacunas deberían considerarse para enfrentar un escenario semejante. Teijeiro enumera sin titubeos: antigripal, vacuna contra el virus sincicial respiratorio, contra COVID y contra neumococo para quienes aún no hayan completado ese esquema. Pero también ordena la ansiedad: hoy, en pleno verano austral, no hay circulación significativa de virus respiratorios en Argentina , y por ende no existe un riesgo inmediato.

El foco, insiste, debe ponerse en “pensar el próximo invierno”. Entre febrero y marzo ingresan las vacunas de campaña, y es ahí cuando “todo aquel que tenga indicación debe vacunarse” para lograr una prevención adecuada. A esto se suman las medidas clásicas, que el especialista repite como hábitos fundamentales: higiene, aislamiento ante síntomas respiratorios y evitar el contacto estrecho cuando se cursa un cuadro agudo. Nada nuevo, pero todo necesario.

Cuando la conversación deriva hacia otras amenazas estacionales, surge un giro inesperado. El miedo social suele mirar hacia el hantavirus, sobre todo en el sur del país, pero Teijeiro apunta hacia otro lado: “Una de las preocupaciones más importantes en esta época sigue siendo el sarampión”. La frase pesa más cuando menciona el caso reciente de un niño diagnosticado en territorio nacional. Y suma otro dato que duele: este año murieron siete niños por coqueluche, o tos convulsa.

El problema de fondo, dice, no es la aparición aislada de uno u otro caso, sino la baja cobertura en los calendarios de vacunación. “Tenemos muy baja cobertura, sobre todo en los niños. Eso es lo que tiene que preocuparnos”, insiste. La advertencia no apunta a un virus nuevo sino a uno viejo: el abandono de la vacunación sistemática.

En los días previos, una diputada nacional había realizado una exposición en el Congreso cuestionando las vacunas contra el COVID y presentando el insólito caso de un “hombre imantado”. Teijeiro no necesita matizar su opinión: “No contribuye en lo más mínimo”. Recuerda que la legisladora no es médica y que sus argumentos no tienen ningún sustento científico. Pero la objeción más contundente aparece al revisar el antecedente del supuesto “magnetismo”: la misma persona ya había aparecido en televisión años atrás adjudicando su situación a otra causa. “Es poco serio y no tiene ningún nivel científico que lo avale”, sentencia Teijeiro. Lo preocupante, señala, es que estas acciones tengan lugar en la Cámara de Diputados. No se trata de censura ni de debate, sino de responsabilidad: “Estamos frente a un acto de gente bastante ignorante que hace ese tipo de cosas”.

