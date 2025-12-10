Natacha Eisenchlas aseguró en Aconcagua Radio que PSJ tendrá "exhaustivos controles"

La senadora Natacha Eisenchlas , jefa del bloque de la UCR en la Cámara Alta, aseguró que el proyecto PSJ Cobre Mendocino tendrá "exhaustivos controles" ambientales.

"Entiendo que haya gente que ante lo nuevo plantee reparos, pero la Declaración de Iimpacto Ambiental plantea exhaustivos controles desde el Estado, los particulares, la ciencia y la tecnología. Hay un gran andamiaje destinado a esto", aseguró la legisladora en la Mesa Política de Aconcagua Radio .

Además, salió al cruce de las declaraciones del kirchnerismo en el Senado, que descalificó PSJ y votó en contra. " Félix González decía que era un déjà vu del proyecto original, pero no es así. El método es de flotación, mientras que antes era de lixiviación. No se va a utilizar más agua de la necesaria en el arroyo El Tigre . Este proyecto es mucho mejor que el anterior y está totalmente incluido en la ley 7722 ", destacó.

Eisenchlas destacó también que PSJ se convirtió en una polémica para el propio sector K. "La dirigente kirchnerista Fernanda Vallejos saludaba hoy al pueblo mendocino por lo de San Jorge. El peronismo y el kirchnerismo tienen una amplia tradición minera . Lamento la posición de algunos legisladores, pero dudar de la capacidad técnica de cien personas que trabajaron en la DIA es por lo menos problemático. Ojalá avancemos del mismo lado todos juntos ", afirmó.

La senadora radical destacó también que un grupo de senadores del PJ "presentaron una nota con dudas dirigidas a Sergio Marinelli , superintendente de Irrigación, y fueron respondidas esas dudas. Eso permitió que algunos se sintieran más cómodos votándolo".

La inversión de PSJ

Eisenchlas señaló que PSJ requiere una inversión de 560 millones de dólares, con lo cual en la escala minera "es pequeño y realizable", incluso sin depender del Régimen de Fomento a las Inversiones (RIGI).

También se aferró al plazo de construcción de la mina que maneja el Gobierno provincial (dos años) y sostuvo que la etapa de producción podría arrancar en 2027.

Afirmó también que "hay cláusulas establecidas acerca de la obligación de la empresa de capacitar y priorizar la mano de obra mendocina, y capacitar a proveedores" locales.

Y finalmente puso en valor las otras iniciativas mineras sancionadas este martes en el Senado provincial, en particular, la ley de Regalías. "La ley de regalías es muy importante porque hace a la constitución de una política minera en todas las variantes. Implica cómo se va a distribuir lo que generen las empresas mineras y hasta ayer no existía", explicó.

"Las regalías van a ser del 3 a 5% del valor de boca de mina. El 88% es para la Provincia el 12% para departamentos productores. Del 88% de la Provincia, el 15% va a estar destinado a la participación ciudadana de la protección ambiental", resaltó Eisenchlas.