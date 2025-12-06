Diego Berger advierte que la falta de datos de consumo de agua es "hidrofilosofía"

Diego Berger , titular de proyectos especiales de la empresa de aguas israelí Mekorot , compartió en Radio Aconcagua su mirada sobre la gestión de recursos hídricos en la región y la importancia de la medición del consumo .

Mekorot, cuyo nombre significa "fuentes", es la c ompañía responsable de proveer la mayor parte del agua potable en Israel y es reconocida mundialmente por su avanzada tecnología en la gestión del agua. Opera a nivel internacional en diversos países, incluyendo Argentina, donde brinda consultoría.

Berger afirmó que Mekorot es un cacique que gestiona todo el agua, que es la autoridad del agua . La empresa fue fundada en 1937 y provee el 80% del agua potable de Israel y el 70% del abastecimiento de agua.

Su amplia experiencia, sus conocimientos técnicos y soluciones de avanzada, permiten al Estado de Israel enfrentar con éxito la escasez de agua , teniendo que enfrentar épocas de sequía, su localización en zona desértica y al avanzado aumento de consumo. Mekorot opera 3.000 instalaciones a través del país para la red de abastecimiento de agua potable, la calidad del agua, la infraestructura de tuberías de agua, el tratamiento de aguas residuales, la desalinización, etcétera.

Berger fue enfático en la necesidad de utilizar datos concretos para la planificación hídrica. Su crítica se centró en la ausencia de medición en muchos países: "Si ustedes no miden, hablar de planificación es como hacer hidrofilosofía. Yo siempre digo, si planificas sin datos, es como que nos sentemos en Copacabana con una caipirinha, y empezamos a intentar planificar, o sea, sin datos. Yo te digo, es así, y vos me decís, ah, mira qué bien, planifiquemos sin datos, eso es hidrofilosofía".

"Ustedes usan mucha más agua de lo que tendrían que usar a nivel doméstico, también a nivel de agricultura. Pero a pesar de todo tienen un sector hídrico y una economía del agua que es pujante. El asunto es que el potencial, si ustedes pudieran ser mucho más eficientes con el agua, la economía podría ser mucho mejor" señaló Berger.

También abordó la falta de control, atribuyéndola a la debilidad institucional: "La falta de gobernanza durante décadas en toda América Latina se transformó en eso, porque no existe un vacío. Alguien entra en ese vacío. Entonces empezó el asunto de que los consumidores empezaron a decir cómo hay que gestionar. Como que le dicen al gato que gestione la leche. Entonces estamos en lo mismo."

El especialista israelí indicó que, si bien puede haber resistencia a este enfoque, el desarrollo inicial del sector hídrico en Israel no se llevó a cabo bajo un esquema democrático "no se le preguntó a todo el mundo qué es lo que hay que hacer" afirmó.

Sobre la importancia de medir el consumo, fue contundente: “En Argentina no tienen medidores, es raro. La gente no sabe cuánto usa. No existe conciencia". En India, cuando colocaron medidores para uso agrícola, el consumo bajó un 15% solo por el efecto psicológico de saber cuánto se gasta”.

Finalmente, se refirió al uso del agua en la minería: “El agua se puede usar en forma segura hasta en la minería. Normalmente la minería es mucho más sensible, no la minería, el uso en la minería por todos los componentes que están involucrados, pero hay que hacer un monitoreo fuerte y una legislación que ayude a que se use en forma buena. Nuevamente, no es que todas las minerías contaminan, hay que monitorear para evitar que sea así. El poder de policía tiene que ser justamente eso, policía, y pararles, si ellos están usando mal, tienen que pararles el consumo".

Acueducto Nacional de Israel

El Acueducto Nacional de Israel es administrado por la empresa Mekorot. La cantidad total de agua provista por el Acueducto Nacional de Israel desde su establecimiento hace 40 años es 12,4 billones de metros cúbicos. Transporta el agua del norte del país al centro y sur del mismo. Su capacidad de bombeo total es de 72.000 m³/h, y su altura máxima es de aproximadamente 400 metros.