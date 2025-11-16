16 de noviembre de 2025 - 00:15

Nueva edición de Cuyo Minero: con la mirada puesta en la sostenibilidad

Diario Los Andes y Diario de Cuyo lanzan un nuevo suplemento Cuyo Minero conjunto que reúne análisis, datos y testimonios sobre la minería.

Diario Los Andes y Diario de Cuyo presentan una nueva edición conjunta de Cuyo Minero, el suplemento que reúne información actualizada sobre los proyectos, debates y transformaciones que atraviesan la actividad minera en la región.

La publicación se propone ofrecer una mirada amplia, con datos, análisis técnicos y la voz de especialistas, funcionarios, empresas, universidades y comunidades vinculadas al desarrollo del sector.

En esta edición, el suplemento aborda las nuevas estrategias de sostenibilidad, los desafíos de la gestión ambiental y los cambios en la percepción social sobre la minería. También recorre experiencias concretas en San Juan y Mendoza, desde las primeras etapas de exploración hasta los planes de cierre y economía circular en operaciones maduras.

Uno de los ejes centrales es el análisis del impacto social de los proyectos, con informes sobre programas de empleo, formación técnica, proveedores locales y trabajo comunitario. A esto se suma una cobertura detallada del uso del agua, la planificación de infraestructura y las exigencias de los estándares internacionales que hoy determinan cómo se diseñan y evalúan los emprendimientos.

El suplemento incluye, además, entrevistas a investigadores, geólogos y referentes que explican cómo la ciencia, la tecnología y los nuevos marcos regulatorios están redefiniendo la actividad.

