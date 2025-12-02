En Aconcagua Radio consultamos sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, advirtió en Aconcagua Radio que la vacuna está momentáneamente en falta.

A medida que se acerca diciembre y las valijas empiezan a asomar en los hogares mendocinos, también vuelven las consultas por la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a varios destinos turísticos de la región, especialmente Brasil. Sin embargo, este año la planificación encuentra un nuevo obstáculo: la dosis está momentáneamente en falta en las droguerías, lo que impide que las farmacias cuenten con stock regular.

La presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucchi, reconoce que esperaban un aumento más marcado en la demanda para esta época del año. Pero el pico todavía no llegó. “Pensamos que iba a ser un aumento mucho más grande y por ahora no lo ha sido”, explica. A esto se suma la imposibilidad de abastecerse: “La vacuna está en falta en las droguerías y no sabemos aún si es una falta momentánea. Hace unos días que no ingresa y estamos atentos a cómo se comporta el panorama en los primeros días de diciembre”.

La demanda tardía no es una sorpresa. En las farmacias ya saben que el movimiento fuerte suele darse a mediados de diciembre y extenderse durante enero. Aun cuando se trata de una vacuna que se aplica una sola vez en la vida, muchos viajeros no la prevén con tiempo. Para Cucchi, el motivo es simple: más que por la generación de anticuerpos, muchos se preocupan solo por tener el certificado en mano para cruzar la frontera.

La advertencia es clara: la aplicación debe realizarse al menos 15 a 20 días antes del viaje, tiempo necesario para que el organismo genere la inmunización adecuada. Pero la costumbre indica otra cosa. “Generalmente se deja para último momento”, señala.

La vacuna —de una única dosis, válida de por vida— puede comprarse en farmacias y aplicarse en un vacunatorio o en farmacias que cuenten con servicio habilitado. Lo importante, aclara Cucchi, es que quede cargada en el Sistema Nacional, requisito indispensable para su validez.