La minería abrió una grieta política en el kirchnerismo: quiénes se enfrentaron

La grieta en el kirchnerismo fue provocada por una opinión a favor de la minería que generó indignación en La Cámpora.

Dos dirigentes importantes del kirchnerismo se enfrentaron por la minería.

Dos dirigentes importantes del kirchnerismo se enfrentaron por la minería. Foto: creación de Gemini por IA.

La economista y exdiputada bonaerense Fernanda Vallejos no tuvo dudas y directamente felicitó a través de las redes sociales al "pueblo de Mendoza" por la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero en Uspallata. Hay que recordar que este proyecto fue impulsado por el gobierno del radical Alfredo Cornejo, el mayor rival del kirchnerismo en Mendoza.

"Aunque muchos de ustedes no lo saben, el último tiempo he estado trabajando y estudiando muchísimo sobre el desarrollo del sector minero. Por eso, no puedo dejar de felicitar al pueblo de Mendoza que, a través de sus representantes, hoy ratificó la DIA de PSJ Cobre Mendocino", posteó Vallejos.

Y agregó: "Para los que soñamos con una Argentina grande y desarrollada, superando la restricción de divisas, con empleo y futuro para nuestro pueblo, el desarrollo del sector junto con otros también estratégicos (metalurgia, economía del conocimiento) encadenados, es una muy buena noticia".

González confrontó en forma directa con su "compañera" a través de una respuesta en las redes en la que insistió en la descalificación de PSJ. "Compañera, todas las opiniones suman pero sugiero que leas en profundidad la DIA que se votó ayer para comprender mejor la gravedad de haber dado luz verde a un proyecto donde PSJ dice expresamente en su declaración bestialidades tales como que el Arroyo El Tigre es de su propiedad", se despachó González.

En efecto, el kirchnerismo se opuso, tanto en Diputados como en el Senado, a la aprobación de San Jorge. La grieta en el PJ se notó particularmente en el Senado, ya que en la Cámara Baja todo el bloque había votado en contra, pero en la Cámara Alta, cinco legisladores acompañaron el proyecto del Gobierno. Se trata de los senadores que responden a los intendentes del PJ y que están enfrentados a La Cámpora.

Quiénes se enfrentaron en el kirchnerismo

Fernanda Vallejos es economista. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2021. También se desempeñó como funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación entre 2010 y 2015 y fue asesora en el Congreso.

Fernanda Vallejos
Se la presume cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof (trabajó para él en la cartera de Economía) y supo ser una dirigente protegida por Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual estaría identificada con el ala más dura del kirchnerismo.

En 2021, Vallejos se hizo famosa por audios en los que criticaba con dureza al entonces presidente Alberto Fernández por la derrota en las PASO de ese año.

“No solamente no escuchó el mensaje de las urnas, sino que no lo quiere hacer. Quiere conservar el núcleo de inútiles que están todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada”, disparó contra AF la entonces legisladora nacional.

Y agregó: “Está atrincherado como Martín Redrado en el Banco Central. Es un ocupa. No tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie”.

Félix González, en tanto, es el principal referente de La Cámpora en la Legislatura de Mendoza. Es mano derecha de la senadora nacional K Anabel Fernández Sagasti y el diputado electo Lucas Ilardo.

Félix González
De amplia trayectoria en el peronismo mendocino, además de legislador provincial, entre otros roles, fue ministro de Gobierno durante la gestión de Celso Jaque.

