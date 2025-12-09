Histórico: el Senado dio sanción definitiva al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

Las repercusiones del arco político tras la aprobación del proyecto minero PSJ en Mendoza

Qué dijeron desde la empresa PSJ tras la aprobación del proyecto minero en el Senado

Este hecho histórico se produjo en medio de una sesión tensa por las manifestaciones antimineras concentradas en las inmediaciones de la Legislatura , en el que también se aprobaron otros tres proyectos sobre minería que ya tenían sanción de Diputados.

Se votó primero la DIA para exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) , que incluye 27 propuestas mineras en el departamento del sur mendocino. También consiguió este proyecto sanción definitiva con 31 votos positivos y 3 en contra.

El tercer proyecto aprobado fue el Fondo Compensador Ambiental , que obtuvo 30 votos positivos y 6 negativos. Y cerró la tanda la iniciativa que crea el régimen provincial de Regalías , el cual fue sancionado con las mismas cifras que el anterior.

La vicegobernadora, Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi presenciando el tratamiento de los proyectos mineros en Senadores.

Respecto de PSJ , Cambia Mendoza contó con el apoyo del bloque del PRO y, sorpresivamente, de una parte del peronismo .

Previo al comienzo de la sesión, se decía que el peronismo votaría en conjunto en contra de la propuesta minera, como ocurrió en Diputados. Sin embargo, la decisión de votar diferente dentro del bloque ya estaba tomada antes de que comenzara el debate en el recinto.

Bloque peronismo senado Parte del bloque de senadores del Peronismo. Ramiro Gómez / Los Andes.

Los senadores que responden al grupo de los intendentes del PJ señalaron que decidieron acompañar a PSJ cuando revisaron la documentación que tuvo en cuenta el Departamento General de Irrigación en el expediente del proyecto.

“Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos, pensábamos que no lo iban a hacer. Se incluyó informe firmado por Marinelli”, indicaron desde el sector del peronismo que acompañó PSJ.

Finalmente, los cinco votos a favor del PJ provinieron de Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache.

En contra votaron los senadores peronistas Gerardo Vaquer y Cristina Gómez y los kirchneristas Félix González y Helio Perviú.

También se opusieron Dugar Chappel (Partido Verde) y Flavia Manoni (Hacemos). La única abstención provino de Duilio Pezzutti.

Otros que se sumaron a favor del proyecto minero fueron Armando Magistretti del Partido Demócrata y los legisladores de La Unión Mendocina Ariel Pringles y Marcos Quattrini.

El debate por PSJ

En un debate acalorado, el senador kirchnerista Félix González marcó su oposición a PSJ. "La DIA de San Jorge está mal, por eso tiene que volver al Ejecutivo para que complete y mejore toda la información que se le han marcado. Estamos en un problema serio", lanzó el legislador, en una intervención en la que también comparó al proyecto minero con un "Corsa repintado, no es lo que nos están queriendo vender".

Por su lado, Pedro Serra, también del peronismo, explicó por qué -a diferencia de su antecesor- votaba a favor de PSJ. "Que Mendoza tenga montaña y no tenga minería, es como que Mar del Plata no tenga pesca", sostuvo, y expresó que "hay falsas dicotomías que plantean minería o agricultura, cuando tienen que ser las dos cosas".

"He estado y voy a estar a favor de todos los proyectos que sean serios. Veremos cómo comienza el Gobierno, pero es una realidad que nadie confía en los controles así que ahí tendrá un desafío para no defraudar", remató.

El senador del peronismo - Pedro Serra El senador del peronismo, Pedro Serra, votó a favor del proyecto de PSJ Cobre Mendocino. Ramiro Gómez / Los Andes.

En el mismo bando del PJ, Mercedes Derrache blanqueó el cambio de postura: "Parte del peronismo acompaña porque cuenta con información de algunas dudas que tuvimos en Diputados", expresó.

En tanto, el demócrata Armando Magistretti, marcó su apoyo al proyecto pero destacó que el radicalismo "pasó de ser antiminero a ser el campeón del mundo en este tema. Lo mismo con el peronismo, pero al revés".

"Nosotros estamos abiertos a darle apoyo al inicio de la actividad minera", remató.

Armando Magistretti El senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti.

A su turno, Ariel Pringles, de La Unión Mendocina, también anticipó el voto positivo. "Este debate se postergó por 15 años fue por pura especulación política. Acá lo único cierto es que Mendoza está estancada y deja de ser un polo oportunidades. Vamos a apoyar porque no nos quedamos en la chiquita y porque Mendoza debe aprovechar su diferentes matrices de producción", afirmó.

"Esta DIA es totalmente constitucional y estamos cumpliendo con todas las leyes, principalmente con la 7722", remató Natacha Eisenchlas, en representación del oficialismo.