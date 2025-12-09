9 de diciembre de 2025 - 16:30

Las repercusiones del arco político tras la aprobación del proyecto minero PSJ en Mendoza

Este martes se aprobó de manera definitiva el proyecto minero en el Senado, donde obtuvo 29 votos a favor y 6 en contra, con una sola abstención.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicegobernadora Hebe Casado destacó que la aprobación de San Jorge se produjo en coincidencia con los dos años en el poder junto a Alfredo Cornejo. "Hoy cumplimos dos años de gestión con @alfredocornejo y lo celebramos con un hecho histórico: aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental. Un aniversario que nos encuentra tomando decisiones que hacen crecer a la provincia y la preparan para el futuro. Gracias Mendoza", expresó Casado.

A su vez, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre subrayó que "Mendoza dio un paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente". "La Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino fue aprobada por la Legislatura, con controles ambientales estrictos y en pleno cumplimiento de la ley vigente", expresó en la primera publicación de un hilo de X.

Por otro lado, el ministro Natalio Mema celebró y expresó que se trata de un "enorme paso para nuestra provincia". "Desarrollo minero en Mendoza. Un enorme paso para nuestra Provincia. Avance productivo. Largo tratamiento, búsqueda de consensos, fundamentos científicos sólidos. Gran desafío por delante. Los mitos quedan de lado", dijo en su cuenta de X.

En tanto el diputado provincial Guillermo Mosso se expresó en redes tras la aprobación de la ley minera en Mendoza. "Se acaba de aprobar por 29 a 6 negativos y 1 abstención la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y ya es ley. Será el primer proyecto de cobre del país que entre en producción en 2027–2028, luego del cierre de Alumbrera en 2018."

Del otro lado de la vereda, el diputado provincial del Partido Verde Emanuel Fugazzotto expresó que "entregaron el agua, el territorio y las regalías a cambio de nada".

