Maru Botana disfrutó del show de Hernán Cattaneo en Mendoza junto a su familia

La cocinera viajó con su familia a Mendoza para disfrutar del show de Hernán Cattaneo, en un entorno natural donde la música, la lluvia y los abrazos marcaron el ritmo del fin de semana.

Maru Botana compartió en redes sociales su escapada a Mendoza, donde viajó por tres días para asistir al show del DJ Hernán Cattaneo. “Época del año fatal, mil cosas, compromisos, fin de todo… pero qué lindo es cortar tres días para ir a Mendoza”, escribió en Instagram al presentar las imágenes de su experiencia.

El evento se desarrolló en un espacio rodeado de naturaleza y con una producción que combinó sonido, luces y el sello característico de Cattaneo. Según destacó la cocinera, el clima sumó un condimento especial: “Un lugar increíble en el medio de la naturaleza, esta vez con lluvia también, y donde todos disfrutamos de escuchar música electrónica, bailar, abrazarnos y besarnos”.

Las hijas de Maru Botana imitaron la foto de su madre Las hijas de Maru Botana imitaron la foto de su madre. Instagram / @marubotanaok En las fotos que publicó, Botana aparece relajada y sonriente, primero con un outfit verde satinado y luego con un vestido negro transparente, ambos acordes al ambiente nocturno. También se la ve junto a sus hijas, que optaron por looks festivaleros con jeans, crop tops y estampas animal print.

Entre las postales más comentadas figuran una foto abrazada a Hernán Cattaneo, protagonista de la noche, y otra con el periodista Darian “Rulo” Schijman. La cocinera mostró además momentos íntimos del viaje: escenas con sus hijos, almuerzos en bodegas mendocinas y brindis con amigos.

Maru Botana también se encontró con Darian "Rulo" Schijman Maru Botana también se encontró con Darian "Rulo" Schijman. Instagram / @marubotanaok Botana puso especial énfasis en la energía del encuentro. “El común denominador es vivir el momento único donde la pasión de este genio por su música genera un ambiente realmente espectacular”, expresó al compartir los registros del show, donde las luces láser, el aire libre y la lluvia acompañaron a un público que no dejó de bailar.