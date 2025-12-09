9 de diciembre de 2025 - 23:20

Maru Botana disfrutó del show de Hernán Cattaneo en Mendoza junto a su familia

La cocinera viajó con su familia a Mendoza para disfrutar del show de Hernán Cattaneo, en un entorno natural donde la música, la lluvia y los abrazos marcaron el ritmo del fin de semana.

Las postales de Maru Botana en Mendoza.

Las postales de Maru Botana en Mendoza.

Foto:

Instagram / @marubotanaok
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Maru Botana compartió en redes sociales su escapada a Mendoza, donde viajó por tres días para asistir al show del DJ Hernán Cattaneo. “Época del año fatal, mil cosas, compromisos, fin de todo… pero qué lindo es cortar tres días para ir a Mendoza”, escribió en Instagram al presentar las imágenes de su experiencia.

Leé además

Ciro y los Persas coronaron la noche con un show ovacionado, lleno de clásicos y guiños para los fans de Los Piojos.

La Fiesta de la Cerveza y su noche más rockera: Piti, La Franela y Ciro con "guiños piojosos" para una multitud

Por Celeste Laciar
Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis

Por Redacción Sociedad

El evento se desarrolló en un espacio rodeado de naturaleza y con una producción que combinó sonido, luces y el sello característico de Cattaneo. Según destacó la cocinera, el clima sumó un condimento especial: “Un lugar increíble en el medio de la naturaleza, esta vez con lluvia también, y donde todos disfrutamos de escuchar música electrónica, bailar, abrazarnos y besarnos”.

Las hijas de Maru Botana imitaron la foto de su madre
Las hijas de Maru Botana imitaron la foto de su madre.

Las hijas de Maru Botana imitaron la foto de su madre.

En las fotos que publicó, Botana aparece relajada y sonriente, primero con un outfit verde satinado y luego con un vestido negro transparente, ambos acordes al ambiente nocturno. También se la ve junto a sus hijas, que optaron por looks festivaleros con jeans, crop tops y estampas animal print.

Entre las postales más comentadas figuran una foto abrazada a Hernán Cattaneo, protagonista de la noche, y otra con el periodista Darian “Rulo” Schijman. La cocinera mostró además momentos íntimos del viaje: escenas con sus hijos, almuerzos en bodegas mendocinas y brindis con amigos.

Maru Botana también se encontró con Darian "Rulo" Schijman
Maru Botana también se encontró con Darian

Maru Botana también se encontró con Darian "Rulo" Schijman.

Botana puso especial énfasis en la energía del encuentro. “El común denominador es vivir el momento único donde la pasión de este genio por su música genera un ambiente realmente espectacular”, expresó al compartir los registros del show, donde las luces láser, el aire libre y la lluvia acompañaron a un público que no dejó de bailar.

Acostumbrada a compartir recetas y consejos culinarios, esta vez la cocinera dejó ver su faceta más distendida, mostrando cómo combina su rutina cargada de fin de año con espacios para disfrutar en familia. “Qué lindo es cortar tres días”, remarcó, una frase que sus seguidores celebraron en los comentarios.

Maru Botana posando junto a Hernán Cattaneo luego del show que brindó en Mendoza
Maru Botana posando junto a Hernán Cattaneo luego del show que brindó en Mendoza.

Maru Botana posando junto a Hernán Cattaneo luego del show que brindó en Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para quienes desean comer liviano sin privarse de ricos sabores.

Tarta de zapallo sin gluten: la receta de Maru Botana que es sana y se hace en 20 minutos

Por Alejo Zanabria
asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Martín Demichelis habló de lo que significa enfrentar a River Plate

A los besos en Mendoza: vieron a Martín Demichelis en un evento junto a una mujer

Por Redacción Espectáculos
Paula Chaves optó por decorar su casa con un arbolito de Navidad atípico y fue muy criticada en redes. 

Paula Chaves mostró su arbolito de Navidad y dejó a todos en shock: "Parece un gualicho"

Por Redacción Espectáculos