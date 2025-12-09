9 de diciembre de 2025 - 09:28

La Fiesta de la Cerveza y su noche más rockera: Piti, La Franela y Ciro con "guiños piojosos" para una multitud

Destacadas bandas mendocinas, Piti Fernández, La Franela y Ciro y los Persas protagonizaron una jornada cargada de rock, nostalgia piojosa y clima familiar, en un predio colmado y con muy buena convivencia.

Ciro y los Persas coronaron la noche con un show ovacionado, lleno de clásicos y guiños para los fans de Los Piojos.

Ciro y los Persas coronaron la noche con un show ovacionado, lleno de clásicos y guiños para los fans de Los Piojos.

Foto:

Celeste Laciar/ Los Andes
Por Celeste Laciar

La Fiesta de la Cerveza vivió una segunda jornada bien rockera, con familias completas, grupos de amigos y fans de todas las edades que fueron llegando de a poco al Hipódromo de Mendoza. El predio se vio nuevamente colmado, pero con un clima ordenado, festivo y sin incidentes, ideal para disfrutar de la música, la cerveza artesanal y la gastronomía local.

Leé además

la fiesta de la cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unio generaciones

La Fiesta de la Cerveza, en fotos: una noche de rock y cumbia que unió generaciones

Por Celeste Laciar
Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

Por Celeste Laciar

Entre remeras piojosas, banderas y camperas abrigadas, la noche mezcló emoción, recuerdos y nuevas postales para los seguidores de Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela, que fueron los grandes protagonistas del escenario principal.

Bandas mendocinas: la previa con sello local

La grilla abrió con una fuerte presencia local. Lîla ofreció un set de música experimental y alternativa, en el que combinó sensibilidad artística, improvisación y una búsqueda sonora constante que atrapó a quienes llegaron temprano.

Luego subió Flaco Kev, proyecto rockero liderado por Kevin Herrera. Con más de una década sobre los escenarios del país, presentó su faceta solista con banda completa, en un rock and roll mendocino de esencia pura.

La noche siguió con Destierra, banda de hard rock y rock alternativo formada en 2020, que mostró una obra conceptual atravesada por el tiempo y lo oculto, con una fuerte narrativa visual y estética cuyana. El cierre de la previa quedó en manos de La Pandilla de la Muerte, power trío nacido en 2019, que recorrió sus álbumes y singles con un rock urbano de alta intensidad.

Piti Fernández: uno de los más esperados

Entre mates, amigos y banderas piojosas, Piti Fernández fue uno de los artistas más convocantes de la segunda noche. Arrancó bien arriba y enseguida se adueñó del clima del Hipódromo, con un show muy coreado por el público.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 5
FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 1

En su lista no faltaron reversiones y guiños a la historia del rock nacional: interpretó una emotiva versión de “Te quiero así”, de Los Abuelos de la Nada, y sumó clásicos de su repertorio como “Lo más lindo”, “Balada del diablo y la muerte”(de La Renga), “Waiting for Love”, “La pachanga” y “El sensei”, esta última coreada por todo el predio. Tema tras tema, el público respondió a coro, en un set que mezcló nostalgia y nuevas lecturas de clásicos.

La Franela: clásicos, sorpresas y fuegos artificiales

Cerca de las 23, fue el turno de La Franela, liderada por Daniel "Piti" Fernández, músico, cantante y compositor que formó el grupo después de su salida de Los Piojos. La banda apeló a sus canciones más escuchadas de los inicios. “Río de la Plata”, “Lo que me mata” y “Hacer un puente” marcaron algunos de los momentos más cantados, con brazos en alto y luces de celulares acompañando cada estribillo.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 6
FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 7
La Franela repasó sus grandes canciones y encendió los coros masivos con “Río de la Plata”, “Lo que me mata” y “Hacer un puente”.

La Franela repasó sus grandes canciones y encendió los coros masivos con “Río de la Plata”, “Lo que me mata” y “Hacer un puente”.

La banda luego subió la intensidad con temas más rockeros y regaló una de las postales de la noche: la sorpresiva aparición de Alejandro, hijo de Andrés Ciro Martinez, para el último tema. “Los dejo en buenas manos”, anunció el propio Ciro, desatando una ovación. El cierre del set estuvo acompañado por fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Godoy Cruz.

Ciro y los Persas: comunión total con el público

El momento más esperado llegó con Andrés Ciro Martínez y Los Persas. Entre aplausos, banderas y cánticos, el frontman salió a escena y se llevó una ovación total. El repaso incluyó clásicos de todas las épocas y varias sorpresas que tocaron la fibra de los piojosos de siempre.

Sonaron canciones como “Qué placer verte otra vez”, la participación de Luli Paz, de Los Piojos, y temas que emocionaron al público, como “Desde lejos no se ve”.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 13
Andrés Ciro Martínez logró una comunión total con el público: banderas en alto y un Hipódromo que cantó cada tema hasta el final.

Andrés Ciro Martínez logró una comunión total con el público: banderas en alto y un Hipódromo que cantó cada tema hasta el final.

La lista siguió con “Vas a bailar”, “Tan solo”, “Tiempo de aguantar” y la presentación de Ludo Izor y los Pistolas, con Alejandro Ciro Martínez y Danilo Fernández. En uno de los momentos más distendidos, el cantante probó una tortita mendocina, en plena interacción con el público y en un clima de absoluta comunión.

El tramo final tuvo aire de celebración total: “Verano del '92” y “Azul”, esta última junto a la voz de La Franela, se cantaron de punta a punta. Fueron canciones que emocionaron y se corearon masivamente por el público que colmó el Hipódromo.

Postales de una noche bien rockera

La segunda noche dejó imágenes de amigos, familias, grupos que viajaron desde otros departamentos y provincias y fans históricos de Los Piojos y de Ciro, todos compartiendo música, brindis y buena convivencia.

En esta galería, algunas de las postales que dejó la segunda noche de la Fiesta de la Cerveza: fans de Los Piojos y de Ciro, amigas, familias y grupos de amigos que coparon el Hipódromo de Mendoza.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 1
Celeste y Carina Galván, fans de Los Piojos, vivieron la segunda noche a pura emoción y canciones compartidas.

Celeste y Carina Galván, fans de Los Piojos, vivieron la segunda noche a pura emoción y canciones compartidas.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 2
Adrián Salvador, Emi Gentile, Aluhé Codaro y Rocío Modón llegaron desde San Rafael para disfrutar de la Fiesta de la Cerveza y cantar con Ciro.

Adrián Salvador, Emi Gentile, Aluhé Codaro y Rocío Modón llegaron desde San Rafael para disfrutar de la Fiesta de la Cerveza y cantar con Ciro.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 3
Federico, Renzo, Bruno y Germán, de Mendoza, se sumaron a la segunda noche con banderas, cervezas y mucho rock.

Federico, Renzo, Bruno y Germán, de Mendoza, se sumaron a la segunda noche con banderas, cervezas y mucho rock.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 4
Luciana, Malena y Ciro compartieron en familia los shows de Piti, La Franela y Ciro y los Persas en el Hipódromo

Luciana, Malena y Ciro compartieron en familia los shows de Piti, La Franela y Ciro y los Persas en el Hipódromo

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 5
Tiziano Pesce, de San Luis, junto a Lucecita Maradona y Lautaro Herrera, disfrutaron de la música y la propuesta cervecera de Godoy Cruz.

Tiziano Pesce, de San Luis, junto a Lucecita Maradona y Lautaro Herrera, disfrutaron de la música y la propuesta cervecera de Godoy Cruz.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 6
Cintia Fonseca, Adriana Lantres, Marcos Wamene y Cristian Roco compartieron risas y brindis en una noche marcada por el rock y la buena compañía.

Cintia Fonseca, Adriana Lantres, Marcos Wamene y Cristian Roco compartieron risas y brindis en una noche marcada por el rock y la buena compañía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ciro y Los Persas.

Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y más en Mendoza: un fin de semana cargado de espectáculos, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Los montañeses analógicos: Gerardo “Fierrito” Castillo, Sergio “Batata” Bongiovanni, Ricardo “Capitán Harapos” Funes y Juan Martín “El Cónsul” Schiappa.

Estreno absoluto en su día internacional: Tras la montaña, sendero de los confines

Por Gisel Guajardo
Rafael Moreno fue condenado a ocho años y seis meses.

"Esperaba 13 años", lamentó la madre del colectivero asesinado por el expolicía

Por Ramiro González Britez
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 9 de diciembre