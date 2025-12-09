La Fiesta de la Cerveza y su noche más rockera: Piti, La Franela y Ciro con "guiños piojosos" para una multitud

La Fiesta de la Cerveza vivió una segunda jornada bien rockera, con familias completas, grupos de amigos y fans de todas las edades que fueron llegando de a poco al Hipódromo de Mendoza. El predio se vio nuevamente colmado, pero con un clima ordenado, festivo y sin incidentes, ideal para disfrutar de la música, la cerveza artesanal y la gastronomía local.

Entre remeras piojosas, banderas y camperas abrigadas, la noche mezcló emoción, recuerdos y nuevas postales para los seguidores de Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela, que fueron los grandes protagonistas del escenario principal.

La grilla abrió con una fuerte presencia local. Lîla ofreció un set de música experimental y alternativa, en el que combinó sensibilidad artística, improvisación y una búsqueda sonora constante que atrapó a quienes llegaron temprano.

Luego subió Flaco Kev , proyecto rockero liderado por Kevin Herrera. Con más de una década sobre los escenarios del país, presentó su faceta solista con banda completa, en un rock and roll mendocino de esencia pura.

La noche siguió con Destierra , banda de hard rock y rock alternativo formada en 2020, que mostró una obra conceptual atravesada por el tiempo y lo oculto, con una fuerte narrativa visual y estética cuyana. El cierre de la previa quedó en manos de La Pandilla de la Muerte, power trío nacido en 2019, que recorrió sus álbumes y singles con un rock urbano de alta intensidad.

Piti Fernández: uno de los más esperados

Entre mates, amigos y banderas piojosas, Piti Fernández fue uno de los artistas más convocantes de la segunda noche. Arrancó bien arriba y enseguida se adueñó del clima del Hipódromo, con un show muy coreado por el público.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 5

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 1

En su lista no faltaron reversiones y guiños a la historia del rock nacional: interpretó una emotiva versión de “Te quiero así”, de Los Abuelos de la Nada, y sumó clásicos de su repertorio como “Lo más lindo”, “Balada del diablo y la muerte”(de La Renga), “Waiting for Love”, “La pachanga” y “El sensei”, esta última coreada por todo el predio. Tema tras tema, el público respondió a coro, en un set que mezcló nostalgia y nuevas lecturas de clásicos.

La Franela: clásicos, sorpresas y fuegos artificiales

Cerca de las 23, fue el turno de La Franela, liderada por Daniel "Piti" Fernández, músico, cantante y compositor que formó el grupo después de su salida de Los Piojos. La banda apeló a sus canciones más escuchadas de los inicios. “Río de la Plata”, “Lo que me mata” y “Hacer un puente” marcaron algunos de los momentos más cantados, con brazos en alto y luces de celulares acompañando cada estribillo.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 6

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 7 La Franela repasó sus grandes canciones y encendió los coros masivos con “Río de la Plata”, “Lo que me mata” y “Hacer un puente”. Celeste Laciar/ Los Andes

La banda luego subió la intensidad con temas más rockeros y regaló una de las postales de la noche: la sorpresiva aparición de Alejandro, hijo de Andrés Ciro Martinez, para el último tema. “Los dejo en buenas manos”, anunció el propio Ciro, desatando una ovación. El cierre del set estuvo acompañado por fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Godoy Cruz.

Ciro y los Persas: comunión total con el público

El momento más esperado llegó con Andrés Ciro Martínez y Los Persas. Entre aplausos, banderas y cánticos, el frontman salió a escena y se llevó una ovación total. El repaso incluyó clásicos de todas las épocas y varias sorpresas que tocaron la fibra de los piojosos de siempre.

Sonaron canciones como “Qué placer verte otra vez”, la participación de Luli Paz, de Los Piojos, y temas que emocionaron al público, como “Desde lejos no se ve”.

FIESTA CERVEZA- GENERAL- Segunda noche- Foto 13 Andrés Ciro Martínez logró una comunión total con el público: banderas en alto y un Hipódromo que cantó cada tema hasta el final. Celeste Laciar/ Los Andes

La lista siguió con “Vas a bailar”, “Tan solo”, “Tiempo de aguantar” y la presentación de Ludo Izor y los Pistolas, con Alejandro Ciro Martínez y Danilo Fernández. En uno de los momentos más distendidos, el cantante probó una tortita mendocina, en plena interacción con el público y en un clima de absoluta comunión.

El tramo final tuvo aire de celebración total: “Verano del '92” y “Azul”, esta última junto a la voz de La Franela, se cantaron de punta a punta. Fueron canciones que emocionaron y se corearon masivamente por el público que colmó el Hipódromo.

Postales de una noche bien rockera

La segunda noche dejó imágenes de amigos, familias, grupos que viajaron desde otros departamentos y provincias y fans históricos de Los Piojos y de Ciro, todos compartiendo música, brindis y buena convivencia.

En esta galería, algunas de las postales que dejó la segunda noche de la Fiesta de la Cerveza: fans de Los Piojos y de Ciro, amigas, familias y grupos de amigos que coparon el Hipódromo de Mendoza.

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 1 Celeste y Carina Galván, fans de Los Piojos, vivieron la segunda noche a pura emoción y canciones compartidas. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 2 Adrián Salvador, Emi Gentile, Aluhé Codaro y Rocío Modón llegaron desde San Rafael para disfrutar de la Fiesta de la Cerveza y cantar con Ciro. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 3 Federico, Renzo, Bruno y Germán, de Mendoza, se sumaron a la segunda noche con banderas, cervezas y mucho rock. Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 4 Luciana, Malena y Ciro compartieron en familia los shows de Piti, La Franela y Ciro y los Persas en el Hipódromo Celeste Laciar/ Los Andes

FIESTA CERVEZA- SOCIALES- Segunda noche- Foto 5 Tiziano Pesce, de San Luis, junto a Lucecita Maradona y Lautaro Herrera, disfrutaron de la música y la propuesta cervecera de Godoy Cruz. Celeste Laciar/ Los Andes