7 de diciembre de 2025 - 22:10

Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza comenzó hoy, domingo 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza, en Godoy Cruz, con una primera noche marcada por el cielo nublado, la llovizna y una grilla de alto impacto.

Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Foto:

Por Celeste Laciar

Pese a la alerta meteorológica que obligó a reprogramar parte del calendario, la jornada inaugural se desarrolla en su fecha original y es el punto de encuentro de miles de mendocinos y turistas que llegarán al predio para disfrutar de música, cerveza y gastronomía.

Leé además

Las 27 canciones que Shakira cantará en sus shows de Vélez y en Córdoba

Los 27 temas que Shakira cantará en sus shows de Vélez y en el Kempes de Córdoba

Por Redacción Espectáculos
Lennon y Chapman. El ídolo le firma el disco Double Fantasy a su asesino, Mark Chapman, unas horas antes del atentado.

John Lennon: Imagina un mundo, pero no este

Por Ariel Búmbalo

Desde el atardecer, el Hipódromo se convirtió en un gran patio cervecero con propuestas de cervecerías, opciones gastronómicas y distintos espacios de recreación. Sobre el escenario principal, la grilla de este domingo la encabezan Cazzu, Molotov y los shows After Birra: DJ Mami y La K’onga.

La combinación de trap, rock y ritmos populares promete una apertura potente para una de las fiestas más convocantes del calendario cultural de Godoy Cruz, que cada año suma nuevas propuestas para el público joven y las familias.

En desarrollo...

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llega Rosalía a Argentina en 2026

Entradas para Rosalía en Argentina 2026: cuándo y dónde comprar

Por Redacción Espectáculos
Spotify Wrapped 2025

Link para ver Spotify Wrapped 2025: cómo hacerlo desde la app y ver el resumen del año

Por Redacción
Shakira reveló una maña que tenía Gustavo Cerati.

Shakira reveló el secreto mejor guardado de Gustavo Cerati: "Llevaba una..."

Por Redacción Espectáculos
De las raíces. Eva Sola y Nadia Szachniuk presentan en vivo su tercer trabajo discográfico, lanzado en junio.

Eva y Nadia traen a Mendoza el espíritu del folclore antiguo

Por Ariel Búmbalo