Con Cazzu y Molotov, hoy arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza comenzó hoy, domingo 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza, en Godoy Cruz, con una primera noche marcada por el cielo nublado, la llovizna y una grilla de alto impacto.

Arrancó la Fiesta Provincial de la Cerveza: atardecer a la espera de Cazzu y Molotov.

Pese a la alerta meteorológica que obligó a reprogramar parte del calendario, la jornada inaugural se desarrolla en su fecha original y es el punto de encuentro de miles de mendocinos y turistas que llegarán al predio para disfrutar de música, cerveza y gastronomía.

Desde el atardecer, el Hipódromo se convirtió en un gran patio cervecero con propuestas de cervecerías, opciones gastronómicas y distintos espacios de recreación. Sobre el escenario principal, la grilla de este domingo la encabezan Cazzu, Molotov y los shows After Birra: DJ Mami y La K’onga.

La combinación de trap, rock y ritmos populares promete una apertura potente para una de las fiestas más convocantes del calendario cultural de Godoy Cruz, que cada año suma nuevas propuestas para el público joven y las familias.