Un festival para amantes de la música andina: cómo será el 5° Encuentro Internacional de Charangos

Desde este 7 al 10 de mayo, Mendoza volverá a convertirse en el epicentro de la música andina, con la quinta edición del Encuentro Internacional de Charangos , un festival que en esta oportunidad redobla su apuesta cultural al poner el foco en las infancias. La provincia será sede de una experiencia que reivindica al charango como símbolo identitario y puente entre generaciones.

La edición 2026 se presenta como una celebración multicultural que reunirá a músicos y referentes locales e internacionales en distintos escenarios del territorio mendocino. Desde su consolidación como encuentro internacional en 2023 (tras un antecedente nacional impulsado por Valdo Delgado en 2006), el festival ha ampliado su alcance y convocatoria.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la participación de la Orquesta Infantil de Charangos de Cochabamba, Bolivia, un ensamble integrado por agrupaciones de los municipios de Quillacollo, Punata, Villa Rivero y la unidad educativa Maravillas del Saber. Con más de 400 niños y jóvenes en formación, el proyecto —dirigido por la maestra Roxana Arias Quiroga, referente del grupo Surimana— representa una de las expresiones más potentes del desarrollo colectivo del instrumento en la región andina. Su presencia en Mendoza no solo aportará una dimensión internacional al encuentro, sino también un testimonio vivo del rol del charango en los procesos educativos y comunitarios.

La escena local también tendrá un protagonismo destacado. Participarán jóvenes intérpretes mendocinos como Saraí Magne y Joel Alanís junto a su grupo Sumaj Runa, además del Ballet Raíces y artistas provenientes de las Escuelas Artísticas Vocacionales de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital, en un entramado que articula formación, tradición y proyección contemporánea.

Como ya es tradición en este encuentro, uno de los puntos más significativos estará dirigido a las nuevas generaciones: el sorteo de un charango destinado a niños y niñas de entre 8 y 12 años, quienes podrán participar enviando un video de 30 segundos explicando por qué desean este instrumento. La iniciativa, impulsada por la Fundación Quitapenas, incluye además clases gratuitas durante todo el año para el ganador o ganadora.

“Estos encuentros ponen a la música como un puente para mejorar nuestra vida y por eso este año queremos hacer un desfile musical por la Peatonal. Todo lo recaudado será destinado para comprar instrumentos para el Taller Popular de Charangos en Guaymallén donde trabajamos junto a Gabriel Vargas”, señaló Cristina Pérez, una de las organizadoras. En esa misma línea, agregó: “Es un trabajo que hacemos para poner de relieve el charango como un instrumento que nos invita a vivir en comunidad. Su encanto en las celebraciones por la Madre Tierra son las memorias que debemos cultivar en este tiempo”.

El cronograma comenzará este jueves 7 de mayo con el concierto de apertura a las 19 en el Teatro Plaza, donde se presentarán las principales agrupaciones invitadas. El viernes 8, la Orquesta Infantil de Cochabamba ofrecerá un concierto didáctico en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, con entrada libre y gratuita.

Encuentro de Charangos

El sábado 9 será el día de mayor despliegue: al mediodía, un desfile musical recorrerá la Peatonal Sarmiento y culminará con un concierto abierto en la Plaza Independencia. Por la noche, a las 21.30, tendrá lugar el concierto central en la sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, donde se realizará además el sorteo del charango. Finalmente, el domingo 10 el encuentro cerrará con una peña en el Restaurante Tukuypaj, en un formato íntimo y de celebración colectiva.

Las entradas para los conciertos del jueves y sábado tienen un valor de 5000 y 8000 pesos respectivamente y pueden adquirirse a través de EntradaWeb.com, mientras que el resto de las actividades serán gratuitas. El evento cuenta con el acompañamiento del Consulado de Bolivia, la Fundación Quitapenas, la Secretaría de Cultura de la Provincia y diversos municipios mendocinos, además de organizaciones culturales y actores del sector privado.