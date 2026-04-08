Festivales y eventos generaron más de 35.000 puestos de trabajo durante el verano

La cultura , el turismo y la vendimia están profundamente interrelacionados en Mendoza que, más allá de las tradiciones y de los festivales , poseen un derrame concreto en la economía de Mendoza . Así lo midió el informe Impacto económico temporada cultural de verano 2025/26: Fiestas Culturales de Verano en la Provincia de Mendoza realizado por la Dirección de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura .

El objetivo fue identificar y reconocer el retorno económico que se produjo a raíz de la inversión gubernamental y privada en las diferentes actividades culturales del verano 2025/2026 de la provincia. El informe investigó cuánto quedó en la provincia en torno a los festivales, fiestas vendimiales y populares. “Estos eventos culturales del verano mendocino poseen un reconocido valor cultural, pero más allá de ese aporte es necesario atender también su dimensión económica”, expresó el trabajo.

Agregó que la realización de estos eventos implica gastos para la provincia, los municipios y los productores privados. Por esta razón, se decidió realizar un estudio enfocado en la medición de variables que nos permitan conocer el impacto económico de los eventos culturales públicos y privados vinculados a la Vendimia y al verano cultural mendocino .

El análisis se realizó entre diciembre del año pasado a partir de la Fiesta de la Cerveza y finalizó en marzo con los últimos festivales en Maipú. Durante ese lapso, la provincia contó en todo su territorio casi 4 eventos por día (3,8 para ser precisos). En los más importantes, pasaron entre 90.000 y 100.000 personas por noche con un total de unos 2 millones de asistentes. Los eventos generaron puestos de trabajo y un impacto de más de 120.000 millones de pesos durante este tiempo.

El trabajo fue presentado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca , el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara y el equipo técnico conformado por Pablo Potaschner, Mariano Peroni y Andrea Gelvez. “ Por cada peso invertido en cultura por los estados provincial y municipal y el sector privado, retornan 5 pesos a la economía” , destacó el análisis. En este marco, la inversión total rondó los 23.000 millones de pesos repartidos en toda la provincia durante los cuatro meses.

“Medir estos consumos de una manera profunda sirve para analizar la matriz cultural, cómo se mueve Mendoza y también qué eventos priorizar”, destacó Gareca quien sumó que la provincia tiene una agenda súperintensa de actividades culturales durante el verano. Según el análisis y pese al contexto económico, muchos festivales crecieron en cantidad de público así como en consumos internos.

Esto no solo por el trabajo desde municipios y gobierno sino también por el crecimiento del turismo interno. En este sentido, Ladrón de Guevara destacó que son consumos que no se hubieran producido de no ser por la fiesta o el festival. Para medir el impacto, restaron los costos directos que implicó la realización del evento en donde también sumaron ingresos que Gobierno y municipios utilizaron para solventar parte de esos costos. La concesión de espacios para foodtrucks o artesanos es uno de ellos.

El estudio también analizó y entrecruzó análisis de cuánto se consumió (encuestas con QR y presenciales), cuánto se vendió en la zona de gastronomía, cuántos turistas hubo, cuántas personas en la fila de foodtrucks así como lo que ganaron ambulantes, cuidacoches y negocios aledaños al evento. Este año hubo 40% más de asistentes a los espectáculos programados en toda la provincia con fuerte impacto en Ciudad, Godoy Cruz, Maipú y Luján.

Generador de puestos de trabajo

Un punto clave para medir el derrame económico tiene que ver con la generación de empleo. Si bien se trata de puestos de trabajo temporales o específicos para el evento, el cálculo es que se generaron unos 35.536 puestos. De ellos, un 40% fueron directos y son los que se relacionan con el desarrollo de acciones en torno a la planificación de la actividad cultural artística (artistas, actividades de producción,armado de escenario, sonido, seguridad, etc.).

image Fuente: Subsecretaría de Cultura.

El resto son indirectos y se toma como el conjunto de actividades que se generan a raíz de las actividades culturales principales. Aquí el estudio tuvo en cuenta a los servicios planificados en torno al servicio gastronómico, los emprendedores creativos, los servicios anexos o de economía sombra no contemplada ni planificada previamente como el estacionamiento y los servicios de los comercios cercano.

La gastronomía fue la que se llevó las palmas a la hora de generar puestos de trabajo en torno a los eventos culturales de Mendoza con el 30% del empleo total. Le siguieron los emprendedores creativos (22%), los artistas (17%), vendedores ambulantes (8%) y servicios anexos (2%). Es importante destacar que al contabilizar los puestos de trabajo se cuentan las personas que se emplean durante las 2, 3 o 4 noches que dure el festival. Es decir que no se duplica sino que lo que hay un día se cuenta como el total.

El impacto del consumo

Un dato interesante que surgió del estudio es que dada la recesión general ni emprendedores gastronómicos ni creativos trasladaron incrementos de precios a sus productos finales respecto al año pasado. Se priorizó el volumen de venta y la rotación antes que el margen por producto.

image

“Esto fue fundamental para aumentar el consumo por parte de los asistentes a los eventos culturales”.Con relación al consumo previo, durante y después de los eventos se tomó en cuenta las compras realizadas en su domicilio, el transporte, el estacionamiento desde que la persona sale de su hogar, su participación en la fiesta y su regreso al hogar.

En este marco, el mayor porcentaje de respuestas (no excluyentes) manifestó que el 100% de los entrevistados compraron alimentos y que un 92% consumió bebidas dentro del precio. En términos de gastos generales los principales segmentos de consumos estuvieron en menos de los $10.000 y $20.000 y entre los $20.000 a $40.000.