La demanda de electricidad del sector productivo mendocino cae en 2026

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) publica un informe mensual con la evolución de la demanda de electricidad en Mendoza . Entre los distintos consumos que informa, se encuentra el de los usuarios de grandes demandas, que se vincula a las distintas ramas económicas y permite inferir qué nivel de actividad están teniendo los principales sectores productivos .

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Estos usuarios de grandes demandas terminaron 2025 con una reducción del consumo de energía eléctrica del 3,3% . Y si bien en el primer bimestre de 2026 tuvieron un incremento de 0,5% , específicamente las ramas económicas que concentran el 71% del uso de electricidad en la provincia tuvieron un retroceso de 0,6% .

Los datos del EPRE también revelan que, en febrero, las grandes demandas tuvieron una baja interanual (en comparación con el mismo mes de 2025) del 3% y los sectores de actividad con mayor consumo, una del 4,6% en el último año.

El sector que más energía demanda en Mendoza es el petrolero que, entre la extracción y la refinación, concentra el 32,2% de la demanda total de los usuarios de grandes demandas en la provincia.

La Extracción de petróleo crudo tuvo una disminución en la utilización de electricidad del 5,8% en el 2025 y una del 7% en el primer bimestre de 2026 . En febrero, la caída interanual fue del 5,8%. Esto encuentra un cierto correlato con el descenso en la producción petrolera en Mendoza -del 11% interanual en enero- que muestra las estadísticas de la Secretaría de Energía de Nación.

El informe del EPRE recuerda que la extracción petrolera tuvo, históricamente, una participación del 31% en el total de las grandes demandas de energía, pero que ha ido cayendo hasta el 20% actual.

La rama de Refinación de petróleo representa el 12,2% de ese total y cerró 2025 con un descenso en el consumo eléctrico del 2,8%. En el primer bimestre de 2026, en cambio, ha tenido una suba del 5,7% en comparación con el mismo periodo de 2025. Pero en febrero, se produjo un descenso interanual del 1,2%.

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La tercera rama de actividad con mayor demanda de energía eléctrica en Mendoza es la Elaboración de vino, con un 5,1% de participación. El año pasado ya había tenido una disminución del 4,4% en el consumo, que se ve reforzada por una baja de 2,8% en el primer bimestre de 2026 y una nueva retracción de 4,4% en el último año a febrero.

Aunque representan un porcentaje mínimo en el total de grandes demandas, hay dos ramas del sector productivo (de la agroindustria) que han tenido descensos muy marcados. Una es Conservas de frutas, hortalizas y legumbres (0,8%), que tuvo un descenso del 20,1% en el primer bimestre y del 9,6% interanual en febrero. Recientemente, José Morales, directivo de la conservera AVA, le contó a Los Andes que ha caído la elaboración de tomate y el consumo, entre un 10 y un 12%.

La otra rama que también descendió es Elaboración de cerveza y bebidas malteadas (0,7%): un 18,1% en el primer bimestre de este año y un 20,7% interanual a febrero.

La elaboración de vino y mosto es una de las doce economías regionales que se encuentra en “rojo” por baja demanda, costos elevados y precios estancados.

Las ramas de actividad que aumentaron su consumo de electricidad

La Elaboración de cemento (2,6% del total de grandes demandas) tuvo un crecimiento del consumo eléctrico del 16,5% en el acumulado de los primeros dos meses de 2026 y un aumento del 11,6% en el último año a febrero. Esto, después de haber cerrado 2025 con un incremento del 13,9%.

Otra rama de actividad que mostró una expansión del consumo fue Industrias básicas de hierro y acero (5%), que tuvo un aumento del 13,9% en el primer bimestre. Sin embargo, en la comparación interanual en febrero, registró un descenso del 21,5% y ya había terminado 2025 con una disminución del 24,6%. Desde el EPRE aclaran que se trata de un sector con mucha volatilidad en los consumos.

CAMARCO NA / Damian Dopacio

Por componentes del PBG

El análisis del EPRE también presenta la evolución de la demanda de energía de los sectores primario (23% de participación), secundario (48%) y terciario (27%). El primario -integrado por los sectores Agropecuario y Explotación de Minas y Canteras- tuvo un descenso acumulado de 6,3% en los dos primeros meses de 2026 y uno interanual de 5,3% en febrero.

El secundario -que engloba Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y Agua y Construcciones-, en cambio, registró un aumento del 3,2% en el primer bimestre de 2026, pero una baja de 2% en comparación con febrero de 2025.

Y el terciario -en el que están incluidos Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Comunicaciones, Establecimientos Financieros y Servicios Comunales, Sociales y Personales- disminuyó un 1,6% su demanda de electricidad en el acumulado de enero y febrero de 2026, con respecto al mismo periodo de 2025, y tuvo una caída del 3,2% interanual en febrero.