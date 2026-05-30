De Mendoza a Milán: una historia de arquitectura que se repite en otra generación

En el corazón del distrito de diseño de Milán , a pasos del Duomo, funciona uno de los estudios de arquitectura más reconocidos del norte de Italia: GBPA Architects. Fundado por el arquitecto Antonio Gioli y la arquitecta Federica De Leva, el estudio acumula más de 25 años de trayectoria en diseño integrado, con proyectos que van desde la sede de Amazon en Milán hasta el Porsche Experience Centre Franciacorta, pasando por intervenciones de restauración patrimonial galardonadas internacionalmente.

Lo que pocos saben es que la conexión de GBPA con la Argentina —y con Mendoza en particular— no es nueva. La historia de la arquitectura mendocina se extiende hasta el corazón del diseño europeo. En diciembre de 2025, Santos Peralta Cherubini, alumno de la Universidad de Mendoza , inició una nueva experiencia laboral en GBPA Architects, uno de los estudios más influyentes de Milán. Su llegada al estudio de Via De Amicis da continuidad a un vínculo profesional y personal que su familia había iniciado a comienzos de los años 2000.

La historia de la arquitectura mendocina se extiende hasta el corazón del diseño europeo.

En aquella época, los arquitectos Daniel Peralta y María Laura Cherubini, fundadores del estudio local mza-arquitectos, colaboraron estrechamente con el arquitecto italiano Antonio Gioli. Durante casi una década, compartieron concursos y proyectos bajo una visión común de rigor e innovación, forjando una amistad que trascendió las fronteras y el tiempo. Hoy, es el hijo de aquella dupla mendocina quien retoma el testigo en el mismo escenario donde se gestaron aquellas alianzas internacionales.

"Fue una etapa de mucho aprendizaje mutuo", recuerda Gioli. "Con Daniel y María Laura compartíamos no solo el trabajo técnico sino una manera de entender la arquitectura como un acto cultural. Ganamos concursos juntos, realizamos obras que nos enorgullecen, y construimos una amistad que va más allá de los proyectos", subraya.

Santos: el hijo de la arquitectura que cruzó el Atlántico

Santos Peralta Cherubini tiene la arquitectura tatuada desde la infancia. Hijo de los arquitectos, creció entre planos, maquetas y conversaciones sobre espacio, forma y función. Hoy, mientras completa su Trabajo Final de Tesis en la carrera de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Mendoza, dio un salto que pocos jóvenes de su generación logran: instalarse en Milán para trabajar en uno de los estudios más reconocidos de Europa.

Santos, ¿cómo fue ese primer contacto al llegar a un lugar con tanta carga emocional para tu familia?

"Sentí desde el primer día que estaba en un lugar donde era bienvenido", reflexiona Santos. "No sentí que llegaba a un lugar desconocido. Había una historia previa entre mi familia y el estudio, y eso hizo que todo tuviera un significado especial. Desde chico escuché muchas veces a mis padres hablar de proyectos, concursos y de su experiencia trabajando con arquitectos italianos. Hoy poder estar acá, en un contexto profesional similar, representa para mí una continuidad de esa trayectoria, pero desde mi propia etapa y formación", remarcó.

Un ADN moldeado entre planos

Santos no es un recién llegado al rigor del diseño. Nació en Lake Tahoe, California, EE.UU., mientras sus padres proyectaban residencias en la Sierra Californiana, y creció en Mendoza.

— Tu trayectoria antes de Milán incluye experiencias en Hawái, USA y el ámbito local adquiriendo tus bases junto a tus padres en mza-arquitectos y en Fusión Arquitectura (Arq. Augusto Dalvelo – Arq. Osvaldo Peralta – Arq. Mario Pages) en contacto con la Obra real.

¿Qué buscás aportar en Italia?

"La arquitectura tiene que ver con la escala global, pero también con la sensibilidad local. Mi paso por Hawaii Off-Grid en 2022 me abrió los ojos a la sostenibilidad como matriz proyectual. Aquí en GBPA, el nivel de exigencia técnica es muy alto, trabajando para clientes del más alto nivel y dentro de dinámicas profesionales que requieren precisión, coordinación y mucha atención al detalle. Mi objetivo es adaptarme a ese ritmo de trabajo, aprender de esos estándares", remarcó.

Formación, vínculos y proyección

En la historia de Santos, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza ocupa un lugar importante, aunque no como un capítulo separado, sino como parte del camino que lo fue formando. Allí transita la etapa final de su carrera, mientras articula la formación académica con experiencias concretas de trabajo que comenzó a construir desde muy joven.

Esa combinación entre estudio, práctica profesional y apertura a otros contextos ayuda a entender por qué su llegada a GBPA Architects no aparece como un hecho aislado, sino como el resultado natural de un recorrido. La universidad fue uno de los ámbitos que acompañó ese proceso, brindándole herramientas de base, capacidad crítica y una estructura de pensamiento proyectual que hoy pone a prueba en un escenario internacional de alta exigencia.

En Santos confluyen la herencia profesional de su familia, la formación recibida en Mendoza y la decisión personal de salir al mundo para seguir aprendiendo. Milán, en ese sentido, no representa una ruptura, sino una continuidad en otra escala.

Su paso por GBPA Architects muestra que una formación local puede dialogar con los grandes centros del diseño contemporáneo cuando existe solidez, curiosidad y compromiso. Y en ese trayecto, la FAUD de la Universidad de Mendoza forma parte del origen de esta historia, sin necesidad de convertirse en su protagonista principal.

Sobre Santos y la experiencia, según Antonio Gioli

¿Antonio, qué perfil buscaban en un junior que quiere unirse a su equipo de trabajo?

En un joven arquitecto, buscamos ante todo curiosidad, apertura y la capacidad de abordar la complejidad. Las habilidades técnicas son esenciales, por supuesto, pero para nosotros la actitud, la disposición para aprender y la capacidad de trabajar dentro de un proceso integrado son igualmente importantes: un proceso en el que la arquitectura, la estrategia, la experiencia técnica y la relación con el cliente dialogan constantemente.

En Santos, reconocimos un perfil joven e internacional, con una trayectoria personal y profesional ya enriquecida por intercambios culturales. Para GBPA, este es un valor importante: trabajamos con clientes y proyectos que a menudo tienen una dimensión global, y contar con personas en el estudio que puedan aportar diferentes perspectivas nos ayuda a comprender mejor el presente y a diseñar el futuro con mayor conciencia.

¿Qué aportan a GBPA la mirada de los arquitectos jóvenes que ingresan a la oficina?

Los jóvenes arquitectos aportan energía, nuevas preguntas y una perspectiva diferente sobre cómo puede evolucionar la arquitectura. Para un estudio como GBPA, que trabaja en proyectos complejos y ambiciosos en constante diálogo con los mercados, las marcas y los contextos internacionales, invertir en jóvenes talentos significa invertir directamente en el futuro del estudio. Creemos firmemente en la búsqueda de talento internacional, porque la arquitectura actual ya no puede entenderse desde un único punto de vista. Cada joven profesional aporta su propia experiencia, sensibilidad y forma de interpretar el espacio, la sostenibilidad, la tecnología y las necesidades emergentes de las personas. Nuestro papel es proporcionarles un entorno sólido para su desarrollo, al tiempo que nos enriquecemos con su visión. Así es como un estudio continúa evolucionando: transmitiendo experiencia y manteniéndonos abiertos a lo que las nuevas generaciones pueden enseñarnos.

Un legado que se hereda y se renueva

Hay historias que parecen escritas con demasiada simetría para ser casuales. La de Santos Peralta Cherubini en GBPA Architects es una de ellas. Dos generaciones, dos continentes, el mismo estudio, la misma pasión por la arquitectura bien hecha.

"La arquitectura tiene memoria", dice Gioli con una sonrisa. "Y a veces esa memoria viene a visitarte en forma de un joven con los ojos bien abiertos y las ganas del mundo", destaca la fuente consultada.

DATOS CLAVE

GBPA Architects: Estudio fundado en Milán por los Arqs. Antonio Gioli y Federica De Leva. Más de 25 años de trayectoria. Premio Architecture MasterPrize 2025 (categoría Restauración).

mza-arquitectos: Estudio mendocino dirigido por los Arqs. Daniel Peralta y María Laura Cherubini. Colaboración con GBPA entre 2000 y 2010 aprox.

Santos Peralta Cherubini: Estudiante de Arquitectura y Diseño, Universidad de Mendoza. Pasantía en GBPA Architects, Milán, desde diciembre 2025.

Arq. Mgtr. Sebastián Serrani: Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Mendoza.

Website GBPA Architects: www.gbpaarchitects.com

Website Hawaii Off Grid: https://www.hawaiioffgrid.com/

Instagram mza-arquitectos: @mza_arquitectos_mendoarq