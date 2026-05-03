Poesía en la poesía: la arquitectura vital de Vicente Daniel Armando

El poeta y arquitecto regresa con un libro en el que reflexiona sobre la propia poesía. La edición es de un formato especial (muy delgado y muy alto) y está ilustrado por el propio autor.

Vicente Daniel Armando lleva un largo tiempo construyendo (nunca mejor utilizado este verbo tratándose de un experimentado arquitecto) una obra poética tan personal como periférica. Al respecto, el periodista y crítico Fausto J. Alfonso apunta que este autor “ha consolidado a lo largo de muchos años una trayectoria en el campo de la poesía mendocina, que otras tantas voces —más estridentes, excéntricas y consecuentes— no han logrado”.

¿Dónde encontrar más poesía que dentro de ella misma, de su inagotable cantera? ¿Dónde jugar más seguro?, parece inquirir el poeta. En esa comarca, Armando se siente a sus anchas. En Poesía en la poesía, piensa, opina, sueña, vuela, cae, proyecta. Su profesión, la arquitectura, tiende un sutil andamio y desde allí construye una obra que ya suma numerosos libros.

“La poesía me guía / me salva”, escribe quien se vale de estos sensibles mecanismos del lenguaje para domesticar al dolor o menguar las caídas. Esa búsqueda constante del poema, que subyace en todo lo que rodea, puede resumirse en estos versos a la manera de arte poética: “Escritura / que denote el día y su proceso / y en la síntesis obligada / eficiencia y gracia / rigurosidad y criterio / sensibilidad y pasión”.

La notable cantidad de poemas —¡más de 200!— que incluye este trabajo va más allá de la mera productividad. Habla de un escritor con el radar siempre activo. A confesión de parte, admite: “Crecen mis textos / al borde del desborde / porque me persiguen las ideas / exigiéndome / su ingreso al papel / en forma inmediata”.

vicente daniel armando dibujos Walt Whitman, Alejandra Pizarnik y Carlos Levy, según el lápiz de Vicente Daniel Armando.

Como maridaje “de autor”, incluye en este libro de formato infrecuente y, por tanto llamativo, 60 dibujos de poetas de todos los tiempos que suman al concepto autorreferencial de la poesía dentro de la poesía. “Yo busqué el dibujo / para entenderme con el mundo”, acota. Para Armando tanto dice lo que dicen sus poemas como sus dibujos o el diseño mismo del libro que recibirá el afortunado lector. Desde el título mismo, y en cada uno de los poemas que incluye este trabajo, es el oficio de la escritura y la poesía como su más leal emergente los que marcan el pulso vital de Vicente Armando, un poeta para quien las palabras “resignifican la realidad/ la ponen en su marco / y la explican”.