Mística y arquitectura: Sanctuary, el refugio único en Mendoza para sanar y celebrar

La historia de Sanctuary comenzó a gestarse en 2018, cuando Andrew, un experimentado profesional de Nueva Jersey con un extenso background en el trading global de commodities, llegó a Mendoza en busca de un cambio de vida. Inspirado por su pasión por los Alpes suizos, donde solía esquiar, encontró en el Valle de Uco una grandeza similar, pero con una mística y autenticidad propias.

Arquitectura de la luz: el recurso que redefine el diseño en los barrios privados

Lo que empezó como un proyecto de casa de verano privada dio un giro significativo tras la pandemia. Ver cómo el aire puro de la montaña, el silencio de los viñedos y la buena onda de los mendocinos ayudaban a un amigo cercano a sanar después de enfrentar un cáncer y un divorcio, convenció a Andrew de que este lugar debía cumplir un propósito más profundo.

“La experiencia me inspiró a crear una residencia única para alquiler y eventos donde personas de todo el mundo pudieran disfrutar de momentos inolvidables con amigos y familia, ese tiempo tan esencial para relajarse y sanar. Tras haber visitado 115 países a lo largo de mi carrera, supe con absoluta certeza que no existía un lugar mejor que Mendoza, Argentina”, comenta Andrew en un español casi nativo.

La propiedad, de 1.000 m2 cubiertos, se integra armónicamente al ecosistema de The Vines Resort & Spa. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Charly Gonzalez Olsina y Eduardo Vega, quienes, junto a Caplan, lideraron un equipo multidisciplinario netamente local que incluyó al paisajista Eduardo Vera, la diseñadora de interiores Luisa Yanz ón y la diseñadora gráfica Maria Jose Pulenta.

rrrr Sanctuary tiene espacios grandiosos para reuniones entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Una de las premisas fue evitar la frialdad anónima de la casa de lujo global —esa arquitectura sin arraigo, replicable en cualquier lugar— y, en cambio, dar lugar a un habitar con temperatura, con identidad, con espesor humano.

“La casa no debía imponerse como producto importado, sino como expresión viva de un territorio y de quienes lo hacen posible. Desde el inicio, la decisión fue clara: que la obra no fuera un gesto desligado de su contexto, una arquitectura donde la materia, la mano y la cultura local no fueran un recurso, sino el fundamento mismo del proyecto”, señala Olsina.

Sergio Roggerone contando la historia de su obra, Oro y Sol, cuando Andrew la compró para Sanctuary. Es la única obra de bajo relieve con pan de oro que Roggerone ha realizado en su carrera.

roge Sergio Roggerone contando la historia de su obra, Oro y Sol, cuando Andrew la compró para Sanctuary.

En su interior, Sanctuary funciona como una galería viva de la cultura mendocina. Conviven obras de artistas de renombre como Eduardo Hoffmann y Sergio Roggerone con el trabajo de artesanos locales que moldearon la madera y el metal. Un detalle especialmente conmovedor es la inclusión de lámparas de arcilla creadas por la artista no vidente Ana Paula Schmidt, elaboradas con elementos de la tierra mendocina.

“Quise que el interior de la casa fuera tan autentico y local como el entorno que la envuelve. Por eso insistí en que reflejara el increíble talento humano de Mendoza hasta en los más mínimos detalles”, afirma Andrew.

ddh Andrew Caplan y David English, amantes de Mendoza con una relación de hermandad.

Un “mendocino” de Tennessee en Sanctuary

El destino quiso que David English, sobreviviente del 11-S y residente en Mendoza desde 2002, desempeñara un rol fundamental en el proyecto. Junto al equipo de su consultora, English actúa como representante legal y operativo de Caplan en Argentina: administra la S.A.S. local y ha acompañado todas las etapas del desarrollo de Sanctuary.

Dada su propia historia personal, no sorprende que English sea además inversor en el proyecto y socio minoritario de Andrew Caplan. “Después de sobrevivir un atentado terrorista, nadie entiende mejor que yo el significado profundo de ‘Sanctuary’. Mendoza ha sido mi santuario durante 24 años. Por eso es un orgullo enorme poder ayudar a Andrew a construir el suyo en el Valle de Uco, y ser mucho más que un consultor externo al proyecto. Andrew y yo nos entendemos como si fuéramos hermanos”, cementa con emoción.

Un ecosistema de hospitalidad y cooperación

Con capacidad para 10 personas y cinco amplias habitaciones, Sanctuary fue diseñada para que familias numerosas, grupos de amigos, o ejecutivos en una reunión corporativa, compartan el espacio sin perder privacidad. Gracias a su integración con The Vines Resort & Spa -considerado uno de los mejores resorts de Sudamérica-, los huéspedes pueden elegir entre la absoluta tranquilidad de la casa o acceder en solo siete minutos a los servicios completos del resort, incluyendo la destacada gastronomía de Francis Mallmann en Siete Fuegos.

"La simbiosis entre Sanctuary y The Vines permite experiencias 'bespoke' — a medida — desde desayunos preparados en la casa por chefs privados hasta cenas bajo las estrellas con los mejores asadores de la provincia. Sanctuary es una propiedad única en Argentina, y tal vez en el mundo — una experiencia de ultra lujo dentro del ecosistema de The Vines", comenta Michael Evans, CEO de The Vines of Mendoza.

vyiyfiygf Desde el living de Sanctuary se ve el jardín amplio para eventos frente la majestad de la cordillera.

Un arranque exitoso

Quizá la mejor validación del concepto de Sanctuary sea su alto nivel de ocupación desde su apertura oficial en diciembre del año pasado. Comenzando con la estadía del empresario argentino Martín Varsavsky y su familia, la propiedad se ha consolidado rápidamente como el destino preferido de familias y empresas internacionales que buscan una experiencia única para alojarse y celebrar eventos especiales, incluyendo bodas.

“Nunca imagine que en tan poco tiempo Sanctuary recibirá tantos amantes de Mendoza de todas partes del mundo. Es un enorme halago para las personas involucradas en este proyecto, desde los arquitectos hasta los artistas, artesanos y todo el equipo de The Vines of Mendoza”, concluye Andrew.

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Una invitación a crear memorias inolvidables

Para sus creadores, Sanctuary cumple su misión cuando el visitante logra capturar, aunque sea en parte, esa sensación de felicidad y plenitud que ellos mismos descubrieron en estas tierras. El proyecto representa una apuesta por Mendoza, destacando no solo su riqueza natural, sino también el servicio personalizado, la vida del campo, el arte y, especialmente, la calidez y creatividad de los mendocinos.