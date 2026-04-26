Arquitectura de exportación: el sello mendocino que conquista Brasil y Uruguay

Aterrizar en mercados internacionales como Brasil y Uruguay ha planteado desafíos que superan la mera escala técnica, exigiendo a los profesionales mendocinos una interpretación profunda de múltiples capas que incluyen el clima, los materiales disponibles y las formas de habitar de cada sociedad.

En este escenario de expansión, la actuación de Charly González Olsina y Eduardo Vega de GO&V arquitectos destaca primordialmente por su rol como diseñadores de arquitectura. Para el estudio, proyectar fuera del país no implica una "traducción" de ideas locales, sino una capacidad de percibir lo físico, lo cultural y las dimensiones más sutiles del habitar para crear una respuesta genuina y coherente.

Esta capacidad de adaptación, ahora bajo el nombre de GO&V Arquitectos , permite que la arquitectura sea un diálogo directo con lo que cada lugar puede ofrecer. Mientras que en Brasil la riqueza de maderas y piedras naturales ofrece un campo constructivo amplio y expresivo para el diseño, en Uruguay la flexibilidad para importar materiales expande significativamente el espectro de soluciones estéticas y arquitectónicas.

Soporte operativo para la excelencia creativa

Para respaldar esta visión arquitectónica y asegurar que cada detalle se materialice fiel a la idea original, el estudio integra la disciplina del Project Management. Actuando como un nexo estratégico entre el inversor y el resto de los actores (proveedores, empresas y entes públicos), los profesionales gestionan los proyectos con herramientas modernas que permiten enfrentar los desafíos diarios sin perder de vista la visión estratégica del diseño.

04 GO&V Dewandre, The Vines of Mendoza, Tunuyán, Mendoza © Luis Abba Luis Abba

Sostener la calidad en proyectos simultáneos a miles de kilómetros requiere una planificación rigurosa, pero el diferencial definitivo de GO&V arquitectos radica en la "presencia" activa en obra. A través de una participación directa en los detalles, el estudio garantiza que cada decisión técnica mantenga la integridad y la excelencia que caracteriza al diseño mendocino en las grandes ligas de la región.