Un mendocino fue elegido para participar en un workshop de arquitectura y paisaje de prestigio mundial

La arquitectura mendocina tendrá representación en uno de los encuentros académicos y profesionales más reconocidos del mundo. El arquitecto Sergio Morón, con una extensa trayectoria local, fue seleccionado para participar del XIX Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje que se realizará en Olot , Girona, España, organizado por RCR Arquitectos, estudio galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura en 2017.

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La convocatoria reúne cada año a arquitectos, docentes, investigadores y estudiantes de distintos países para trabajar sobre proyectos experimentales vinculados a la relación entre el paisaje y la arquitectura. Se trata de una experiencia de intercambio colectivo de dos semanas que busca reflexionar sobre la construcción del espacio desde una mirada contemporánea y profundamente vinculada al territorio.

Para Morón, también docente de la Universidad de Congreso, esta selección representa una oportunidad de crecimiento profesional y académico, pero también un reconocimiento a una manera de entender la arquitectura desde el paisaje mendocino.

La participación mendocina en este evento internacional surge a partir de un convenio impulsado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza junto al estudio español. A través de esa articulación se realizó una convocatoria para seleccionar trabajos capaces de expresar la relación entre arquitectura y su entorno natural. Allí fue postulado "Cuatro Casas de Montaña", un singular conjunto habitacional desarrollado en Potrerillos.

CROQUIS. Por el proyecto Cuatro Casas, desarrollado en Potrerillos, Sergio Morón fue seleccionado para participar en el Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje.

Una obra que dialoga con la cordillera

El proyecto "Cuatro Casas de Montaña" parte de una decisión conceptual simple, pero contundente: invertir la distribución tradicional de la vivienda para privilegiar las vistas y la experiencia del paisaje.

Mientras los dormitorios se ubican en la planta baja, los espacios sociales fueron proyectados en el nivel superior. De esta manera, la vida cotidiana transcurre con la montaña como protagonista permanente.

"La condición principal era atrapar el paisaje", explica Morón. La estrategia permitió incorporar visualmente el entorno cordillerano a los espacios de encuentro familiar y convivencia, generando una relación constante entre arquitectura y naturaleza.

La obra fue realizada hace varios años, cuando el arquitecto daba sus primeros pasos en la profesión. Sin embargo, el paso del tiempo no le quitó vigencia a una propuesta que sigue siendo valorada por su capacidad para interpretar las particularidades del territorio mendocino.

Precisamente esa lectura sensible del paisaje fue uno de los aspectos que despertó el interés del jurado internacional.

De La Plata a Mendoza

Nacido en Mendoza, Morón decidió formarse en la Universidad Nacional de La Plata, donde cursó sus estudios de arquitectura y permaneció durante más de una década perfeccionándose profesionalmente.

Tras doce años en la ciudad bonaerense regresó a su provincia natal para desarrollar su carrera de manera independiente.

Desde entonces ha participado en numerosos proyectos, concursos y obras de diversa escala. Algunos quedaron en etapa de propuesta, mientras que otros lograron materializarse y formar parte del paisaje urbano y territorial mendocino.

Su vínculo con la profesión también se extendió a la vida institucional. Durante un período se desempeñó como secretario del Colegio de Arquitectos de Mendoza, participando activamente en espacios relacionados con el desarrollo y la promoción de la disciplina.

Pero una de las facetas que más ha marcado su trayectoria reciente es la docencia.

Desde hace aproximadamente una década integra el cuerpo académico de la Universidad de Congreso, donde actualmente es profesor titular de la cátedra Trabajo Final de Carrera en la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo.

Allí acompaña a los estudiantes en la etapa final de formación, cuando deben desarrollar los proyectos que les permitirán obtener el título profesional.

Aprender para enseñar

Uno de los aspectos que más entusiasma a Morón respecto de su participación en España es la posibilidad de trasladar posteriormente esa experiencia al ámbito universitario.

El workshop se desarrollará en el Parque Natural de La Garrotxa, una región caracterizada por un paisaje singular de origen volcánico que se ha convertido en uno de los escenarios de trabajo habituales de RCR Arquitectos.

Durante quince días, los participantes compartirán talleres, debates, recorridos y actividades junto a profesionales provenientes de distintos continentes.

La riqueza de la propuesta radica precisamente en la diversidad de miradas.

"Cada arquitecto vive realidades diferentes, en territorios y geografías distintas. Por lo tanto, las respuestas también son distintas", sostiene.

Esa multiplicidad de enfoques es, para el arquitecto mendocino, uno de los principales valores de la experiencia. El intercambio con colegas que trabajan en contextos culturales y ambientales diversos permite ampliar perspectivas y cuestionar certezas construidas desde las prácticas locales.

A su regreso, la intención será compartir esos aprendizajes con estudiantes, docentes y profesionales de Mendoza.

La experiencia, explica, no debe quedar reducida a una vivencia personal. Por el contrario, considera que el verdadero valor del workshop estará en la posibilidad de multiplicar ese conocimiento dentro de los ámbitos académicos y profesionales de la provincia.

SERGIO MORON 3 CROQUIS. Por el proyecto Cuatro Casas, desarrollado en Potrerillos, Sergio Morón fue seleccionado para participar en el Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje.

Para Morón, la arquitectura sigue siendo una disciplina capaz de generar espacios de encuentro y reflexión colectiva. Por eso observa esta invitación no solo como un reconocimiento profesional, sino también como una posibilidad de seguir aprendiendo.

En pocas semanas viajará a Cataluña junto a otros arquitectos seleccionados para sumarse a una experiencia que reúne algunas de las miradas más innovadoras de la arquitectura contemporánea. Lo hará llevando consigo una obra nacida al pie de la Cordillera de los Andes y una forma distinta de mirar.