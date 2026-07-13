13 de julio de 2026 - 12:40

Chau revoque y pintura: el material bioclimático japonés que reviste paredes en un día y ayuda a regular la temperatura sin usar aire acondicionado

La arquitectura de Japón apuesta por un material natural que mejora el confort térmico y reduce el consumo energético.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque parecen una innovación reciente, muchas de estas técnicas tienen cientos de años de historia dentro de la arquitectura japonesa.

Hoy vuelven a ganar protagonismo gracias al interés por las viviendas sustentables.

Cómo funciona este material bioclimático

A diferencia del revoque convencional, estos revestimientos incorporan arcilla natural, minerales y fibras vegetales que absorben parte de la humedad del ambiente cuando aumenta y la liberan lentamente cuando el aire se seca.

Ese comportamiento ayuda a mantener interiores más confortables durante todo el año.

Además, la masa térmica de la arcilla permite amortiguar los cambios bruscos de temperatura.

Como consecuencia, la vivienda conserva mejor el calor en invierno y permanece más fresca durante el verano.

Una instalación mucho más rápida

Muchos de estos sistemas actuales llegan en forma de paneles o placas prefabricadas.

Eso reduce considerablemente los tiempos de obra respecto de los sistemas húmedos tradicionales.

En remodelaciones interiores pueden instalarse en apenas un día sobre determinadas superficies previamente preparadas.

Además de mejorar el confort térmico, ofrecen una terminación estética muy valorada por arquitectos y diseñadores.

Arquitectura sustentable con raíces antiguas

La arquitectura japonesa combina desde hace siglos materiales naturales con estrategias pasivas para climatizar los espacios.

La ventilación cruzada, la madera y los revestimientos minerales forman parte de esa tradición.

Hoy muchas de esas ideas vuelven a aplicarse utilizando tecnología moderna.

Un cambio que busca ahorrar energía

Cada vez más proyectos incorporan soluciones bioclimáticas para disminuir el consumo energético sin depender exclusivamente de equipos de aire acondicionado o calefacción. La experiencia de Japón demuestra que muchas veces las mejores innovaciones nacen de reinterpretar técnicas tradicionales con materiales adaptados a las necesidades actuales.

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