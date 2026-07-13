13 de julio de 2026 - 13:02

El poder oculto del agua de cáscara de papa para revivir plantas marchitas: cómo prepararla paso a paso

El agua de cáscara de papa puede aportar nutrientes a las plantas si se prepara y utiliza correctamente.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque no reemplaza a un fertilizante completo, este preparado casero se volvió popular porque permite aprovechar un residuo de cocina que normalmente termina en la basura.

La clave está en prepararlo correctamente y evitar algunos errores frecuentes.

Por qué el agua de cáscara de papa puede beneficiar a las plantas

Las cáscaras de papa contienen potasio, pequeñas cantidades de magnesio y otros minerales presentes de forma natural en el tubérculo.

Cuando se hierven únicamente con agua —sin sal ni condimentos— parte de esos compuestos pasa al líquido.

Una vez frío, ese preparado puede utilizarse como un riego complementario en determinadas plantas ornamentales o de interior.

Además, el almidón residual favorece parcialmente la actividad de algunos microorganismos beneficiosos presentes en el suelo.

Cómo prepararla paso a paso

El procedimiento es muy sencillo.

  • Lavar bien las papas antes de pelarlas.
  • Hervir únicamente las cáscaras en agua limpia durante 15 a 20 minutos.
  • Dejar enfriar completamente el líquido.
  • Colarlo para retirar cualquier resto sólido.
  • Utilizarlo como un riego ocasional sobre el sustrato, nunca sobre hojas o flores.

Es fundamental que el agua no contenga sal, aceite ni manteca, ya que esos ingredientes pueden perjudicar las raíces.

Cuándo conviene usar este preparado

Los especialistas en jardinería recomiendan utilizarlo de forma esporádica y siempre alternándolo con riegos normales.

No se trata de un fertilizante milagroso.

Su función es complementar una buena nutrición del suelo.

También conviene probar primero en una sola planta antes de extender su uso al resto del jardín.

Un pequeño gesto que evita desperdicios

Reutilizar el agua de cáscara de papa demuestra que muchos residuos de cocina todavía pueden tener una segunda vida. Preparada correctamente y utilizada con moderación, puede convertirse en un recurso sencillo para acompañar el cuidado cotidiano de las plantas sin generar costos adicionales.

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