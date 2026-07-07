Envolver el limonero con papel aluminio en invierno: qué beneficios tiene y a qué insectos repele

Colocar papel aluminio alrededor del tronco del limonero durante el invierno es un truco de jardinería que puede ayudar a proteger el árbol.

Este sencillo truco puede contribuir a mantener el limonero en mejores condiciones durante la temporada de invierno.

Con la llegada del invierno, los limoneros pueden sufrir distintos inconvenientes que afectan su crecimiento y la salud de su corteza. Además de las bajas temperaturas, algunas plagas continúan activas y aprovechan cualquier oportunidad para instalarse en el árbol. Por eso, el repelente más efectivo es el papel aluminio.

La técnica es sencilla, económica y se utiliza especialmente en ejemplares jóvenes. WEB Por qué el papel aluminio ayuda a proteger el limonero durante el invierno Uno de los principales beneficios del papel aluminio es que funciona como una barrera física para los insectos rastreros. Su superficie lisa y resbaladiza dificulta que hormigas y otros pequeños insectos trepen por el tronco para llegar a las ramas.

Las hormigas, además, suelen proteger a plagas chupadoras de savia, como los pulgones, ya que se alimentan de la sustancia azucarada que producen. Al impedir su ascenso, también puede reducirse la presencia de estas plagas en la copa del árbol.

Otro beneficio importante es la protección frente a las fluctuaciones térmicas propias del invierno. El aluminio refleja parte de la radiación solar durante los días fríos y ayuda a mantener una temperatura más estable en la corteza, disminuyendo el riesgo de grietas ocasionadas por los cambios bruscos entre el calor diurno y las heladas nocturnas.

Además, el envoltorio ofrece una defensa adicional frente a animales como: Hormigas.

Otros insectos rastreros.

Roedores.

Conejos. Estos animales pueden morder la corteza de los árboles jóvenes y afectar seriamente su desarrollo.

WEB Cómo colocar correctamente el papel aluminio en el tronco El procedimiento es muy simple y solo lleva unos minutos. Materiales necesarios Papel aluminio.

Cinta de jardinería o un cordón suave (opcional). Paso a paso Limpiar suavemente el tronco para retirar hojas o suciedad. Cortar una tira de papel aluminio suficiente para rodearlo. Envolver el tronco sin apretar demasiado para no dañar la corteza. Si es necesario, sujetar el extremo con una cinta de jardinería o un cordón suave. Revisar periódicamente el estado del envoltorio y retirarlo cuando finalice la temporada de frío. El papel debe colocarse únicamente sobre el tronco y no sobre las ramas ni las hojas, permitiendo que el árbol continúe creciendo con normalidad. WEB Envolver el tronco del limonero con papel aluminio durante el invierno puede ofrecer una protección adicional frente a hormigas, otros insectos rastreros, roedores y animales que dañan la corteza. Además, ayuda a reducir los efectos de las variaciones bruscas de temperatura sobre el árbol.