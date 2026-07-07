7 de julio de 2026 - 12:00

Los jardineros coinciden: este error al mover una maceta durante el invierno puede frenar el crecimiento de la planta durante meses

Cambiar una maceta de lugar durante el frío parece un gesto inofensivo, pero especialistas en jardinería explican que puede afectar el desarrollo de muchas especies durante semanas o incluso meses.

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No todas las especies reaccionan igual. Algunas apenas sienten el cambio, mientras que otras necesitan varias semanas para adaptarse nuevamente al ambiente. Durante esa transición, es habitual que el crecimiento se detenga, aparezcan hojas amarillas o incluso se pierdan brotes que ya estaban formándose.

Por qué las plantas sufren cuando cambia su ubicación

Durante el invierno, muchas plantas reducen su actividad metabólica y entran en una etapa de crecimiento mucho más lento. Las raíces también disminuyen su capacidad para regenerarse, por lo que cualquier alteración genera un mayor impacto que en primavera o verano.

Los horticultores explican que este fenómeno está relacionado con el estrés radicular. Aunque la planta no sea trasplantada, mover la maceta modifica variables como la orientación hacia la luz, la temperatura del sustrato y la exposición al viento. Todo eso obliga al ejemplar a gastar energía adaptándose en lugar de utilizarla para desarrollarse.

Otro concepto importante es la fotomorfogénesis, el proceso mediante el cual las plantas orientan hojas y tallos según la dirección de la luz. Un cambio brusco de ubicación obliga a reorganizar ese crecimiento cuando la disponibilidad de energía es menor.

Qué recomiendan los especialistas

La Royal Horticultural Society (RHS) aconseja evitar cambios innecesarios de ubicación durante los meses más fríos, especialmente cuando las temperaturas permanecen por debajo de los 10 °C. Solo recomienda trasladar las macetas si existe riesgo de heladas intensas, granizo o exposición permanente al viento.

Si el traslado resulta imprescindible, lo ideal es hacerlo de manera gradual y mantener luego la planta estable durante varias semanas. También conviene evitar trasplantes, podas severas y fertilizaciones intensas hasta que llegue la primavera.

Con pequeños cuidados, las plantas atraviesan el invierno con menos estrés y llegan a la nueva temporada con mayor capacidad de brotar, florecer y crecer de manera saludable.

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