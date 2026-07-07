Por más bonito que sea este nombre, es mejor no ponérselo a tu hija por su significado

Elegir el nombre de una hija suele depender de su sonido, de una historia familiar o de la imagen que transmite. Sin embargo, algunas opciones que parecen delicadas esconden significados mucho más oscuros cuando se revisa su origen. Uno de esos nombres tiene apenas cuatro letras, funciona bien en español y puede combinarse con numerosos apellidos.
Su interpretación más difundida dentro de la tradición hebrea está relacionada con la amargura, el dolor y una etapa de profunda tristeza.
El nombre es Mara y su significado puede generar dudas
El nombre en cuestión es Mara. En el Libro de Rut, Naomi pide que dejen de llamarla por su nombre original y que la llamen Mara después de perder a su esposo y a sus hijos.
La nota explicativa de la traducción bíblica señala que Mara significa “amarga” o “amargura”. En el relato, no fue elegido para una recién nacida, sino adoptado por una mujer que quería expresar el sufrimiento que atravesaba.
Por ese antecedente, quienes otorgan mucha importancia a la etimología podrían preferir otra opción. Aun así, el significado no convierte a Mara en un nombre prohibido ni negativo en todos los idiomas.
Mara no tiene una sola raíz posible
Los nombres pueden viajar entre culturas y adquirir interpretaciones diferentes. Mara también aparece como variante o forma abreviada de María, Mariana o Tamara en distintas lenguas.
Por eso, afirmar que siempre significa únicamente “amargura” sería incorrecto. Esa es su interpretación hebrea y bíblica más conocida, pero no la única historia posible detrás de todas las personas que lo llevan.
Además, una etimología no determina la personalidad ni el futuro de una niña. El significado puede influir en la decisión familiar, pero no funciona como un pronóstico sobre su vida.
Otros nombres bonitos con significados difíciles
Mara no es el único caso. Existen nombres utilizados durante generaciones que tienen raíces sombrías o poco favorecedoras:
- Dolores: proviene del español “dolores” y de la advocación católica Nuestra Señora de los Dolores. Su origen remite al dolor y el sufrimiento, aunque dentro de la tradición religiosa también expresa compasión y devoción.
- Lola: nació como diminutivo de Dolores. Actualmente funciona como nombre independiente y suele estar desligado de aquella carga religiosa.
- Mallory: su origen francés se interpreta habitualmente como “desafortunada” o “sin suerte”. Es menos frecuente en Argentina, pero aparece en series, películas y familias que buscan nombres internacionales.
- Claudia: algunas fuentes la relacionan tradicionalmente con el término latino claudus, asociado con renguear. La etimología exacta es discutida y el nombre posee además una extensa historia romana y cristiana.
- Cecilia: suele vincularse con una antigua raíz interpretada como “ciega”, aunque su uso histórico y religioso terminó otorgándole asociaciones culturales muy distintas.