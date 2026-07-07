7 de julio de 2026 - 13:00

Pocos lo saben: por qué muchas puertas tienen un pequeño espacio entre el piso y la madera

Ese pequeño espacio que se ve debajo de muchas puertas no está ahí por casualidad. Cumple funciones relacionadas con la ventilación, la seguridad y el confort del hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Ese hueco suele variar entre algunos milímetros y un par de centímetros según el ambiente, el tipo de piso y la función del espacio. En baños, cocinas y habitaciones donde existen sistemas de calefacción o ventilación, incluso puede resultar indispensable.

La verdadera función del espacio debajo de las puertas

Uno de los principales objetivos de esa separación es permitir la circulación del aire entre los distintos ambientes. Cuando una vivienda permanece completamente cerrada, el aire necesita desplazarse para equilibrar la presión interior y favorecer la renovación.

En muchos sistemas de calefacción y aire acondicionado central, ese espacio permite el retorno del aire hacia el equipo, ayudando a mantener una temperatura uniforme en toda la casa.

En baños y cocinas también cumple otra función importante: colaborar con la ventilación para reducir la acumulación de humedad y facilitar la extracción de vapores, algo especialmente útil cuando existen extractores o rejillas de ventilación.

Seguridad, comodidad y accesibilidad

El espacio inferior también aparece contemplado en numerosos criterios constructivos porque ayuda a evitar deformaciones cuando los pisos se expanden ligeramente con la humedad o cuando las puertas se asientan con el paso del tiempo.

En determinados edificios, además, permite que los sistemas de ventilación colaboren en la dispersión de posibles acumulaciones de gases o aire viciado, complementando otras medidas de seguridad exigidas por la normativa.

Por último, ese pequeño detalle también mejora la accesibilidad. Una puerta que roza permanentemente el piso genera desgaste, dificulta el movimiento y termina afectando tanto a la hoja como al revestimiento.

Lo que para muchos parecía un simple espacio sin utilidad, en realidad forma parte de un diseño pensado para mejorar la ventilación, el funcionamiento de la vivienda y la durabilidad de la carpintería.

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