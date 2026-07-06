6 de julio de 2026 - 17:35

No es para decorar: por qué debemos poner un cactus en el balcón

El cactus es resistente y necesita pocos cuidados. Pero ubicarlo en el balcón tiene una función energética positiva, según el Feng Shui.

Colocar un cactus en el balcón representa una forma sencilla de reforzar simbólicamente lo que significa un buen Feng Shui.

Colocar un cactus en el balcón representa una forma sencilla de reforzar simbólicamente lo que significa un buen Feng Shui.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Si tenés un cactus en el balcón solo porque te gusta cómo queda o porque casi no necesita mantenimiento, quizás haya un motivo más para conservarlo. Según el Feng Shui, esta planta cumple una función simbólica muy especial: actuar como una barrera frente a las energías que llegan desde el exterior.

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Dentro de esta filosofía milenaria china, cada planta tiene un significado diferente. Mientras algunas favorecen la armonía o la prosperidad, el cactus se destaca por su papel de "guardián". Sus espinas representan protección y ayudan, desde la mirada del Feng Shui, a impedir que las energías consideradas negativas ingresen a la vivienda.

Esta creencia continúa muy presente entre quienes practican el Feng Shui.

Esta creencia continúa muy presente entre quienes practican el Feng Shui.

Por qué el Feng Shui recomienda poner un cactus en el balcón

Para el Feng Shui, el balcón es uno de los principales puntos de entrada del Chi, la energía que circula por el hogar. Al estar en contacto directo con el exterior, también recibe influencias del entorno, como el movimiento de la calle, el ruido o las tensiones del ambiente.

En ese contexto, el cactus adquiere un papel especial. Sus espinas simbolizan una protección activa que ayuda a bloquear las energías densas antes de que entren a la casa. No se interpreta como una planta que genere conflictos, sino como un filtro que protege el equilibrio del hogar.

Además, esta especie representa resistencia y fortaleza. Su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles la convirtió, dentro del Feng Shui, en un símbolo de límites claros, estabilidad y protección frente a las influencias externas.

Dónde conviene ubicar el cactus para aprovechar su significado

  • La ubicación es uno de los aspectos más importantes. Según el Feng Shui, el cactus debe permanecer en espacios de transición, como balcones, terrazas o patios, ya que allí desarrolla mejor su función protectora.
  • Lo ideal es colocarlo orientado hacia el exterior, apuntando simbólicamente hacia la calle o hacia la zona desde donde proviene el mayor movimiento. De esa manera, las espinas actuarían como una barrera energética sin alterar el equilibrio de los ambientes interiores.

En cambio, esta filosofía desaconseja ubicar cactus en dormitorios, livings o lugares destinados al descanso. La explicación es que su energía defensiva podría generar una sensación de tensión en espacios pensados para la relajación.

Más allá de su significado espiritual, el cactus también ofrece ventajas prácticas: necesita poco cuidado, soporta bien distintas condiciones climáticas y aporta un toque natural a balcones y terrazas. Así, combina funcionalidad y simbolismo en una sola planta.

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