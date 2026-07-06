No es para decorar: por qué debemos poner un cactus en el balcón

El cactus es resistente y necesita pocos cuidados. Pero ubicarlo en el balcón tiene una función energética positiva, según el Feng Shui.

Colocar un cactus en el balcón representa una forma sencilla de reforzar simbólicamente lo que significa un buen Feng Shui.

Si tenés un cactus en el balcón solo porque te gusta cómo queda o porque casi no necesita mantenimiento, quizás haya un motivo más para conservarlo. Según el Feng Shui, esta planta cumple una función simbólica muy especial: actuar como una barrera frente a las energías que llegan desde el exterior.

Dentro de esta filosofía milenaria china, cada planta tiene un significado diferente. Mientras algunas favorecen la armonía o la prosperidad, el cactus se destaca por su papel de "guardián". Sus espinas representan protección y ayudan, desde la mirada del Feng Shui, a impedir que las energías consideradas negativas ingresen a la vivienda.

Esta creencia continúa muy presente entre quienes practican el Feng Shui. WEB Por qué el Feng Shui recomienda poner un cactus en el balcón Para el Feng Shui, el balcón es uno de los principales puntos de entrada del Chi, la energía que circula por el hogar. Al estar en contacto directo con el exterior, también recibe influencias del entorno, como el movimiento de la calle, el ruido o las tensiones del ambiente.

En ese contexto, el cactus adquiere un papel especial. Sus espinas simbolizan una protección activa que ayuda a bloquear las energías densas antes de que entren a la casa. No se interpreta como una planta que genere conflictos, sino como un filtro que protege el equilibrio del hogar.

Además, esta especie representa resistencia y fortaleza. Su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles la convirtió, dentro del Feng Shui, en un símbolo de límites claros, estabilidad y protección frente a las influencias externas.