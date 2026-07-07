Las ciudades de Argentina que podrían convertirse en desiertos dentro de 50 años

La desertificación no implica necesariamente que dunas avancen sobre edificios, sino que las tierras secas pierdan vegetación , productividad, humedad y capacidad para sostener actividades humanas. Los mapas y estudios disponibles no permiten asegurar que una ciudad determinada será un desierto dentro de exactamente 50 años.

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Sin embargo, señalan que Gran San Juan y otras áreas urbanas de Cuyo y el NOA están expuestas a una combinación preocupante de aridez, sequías y presión sobre el agua.

San Juan depende de los deshielos cordilleranos para sostener la población, la producción agrícola y otras actividades económicas. La región central de la provincia fue identificada en informes internacionales entre las áreas argentinas con amenazas crecientes para sus fuentes superficiales y subterráneas.

Gran Mendoza y Gran San Juan aparecen además entre los conglomerados urbanos argentinos con niveles elevados de riesgo climático , de acuerdo con un análisis académico que comparó amenazas y capacidad de respuesta en distintas ciudades del país.

La expansión urbana sobre terrenos secos, el consumo creciente y las pérdidas en los sistemas de distribución pueden profundizar el problema incluso sin una caída extrema de las precipitaciones.

La Rioja y Catamarca, dentro de una franja naturalmente seca

La ciudad de La Rioja y San Fernando del Valle de Catamarca se encuentran rodeadas por territorios áridos donde la degradación del suelo ya representa un desafío ambiental.

El oeste de Catamarca y La Rioja aparece en el informe nacional sobre sequías como una de las regiones donde la disponibilidad y calidad del agua enfrentan presiones crecientes.

Esto no significa que ambos cascos urbanos vayan a desaparecer. El escenario de riesgo incluye más días de calor, vegetación debilitada, incendios, polvo, menor productividad rural y mayor competencia por el agua.

Las decisiones sobre expansión urbana, protección de cuencas y eficiencia hídrica determinarán cuánto de esa presión llega a los hogares.

San Luis también está dentro del área de atención

La provincia de San Luis integra las zonas secas del NOA y Cuyo incluidas en los programas nacionales de lucha contra la desertificación. El territorio analizado junto con Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza abarca 31 millones de hectáreas.

La capital puntana no cuenta con una proyección que asegure su conversión en desierto. No obstante, su ubicación obliga a seguir variables como precipitaciones, temperaturas, estado de los suelos y abastecimiento de agua.

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Si no mejoran la gestión del agua y el ordenamiento territorial, los efectos podrían sentirse mediante:

Restricciones más frecuentes de agua .

. Mayor costo para abastecer barrios y cultivos.

Pérdida de vegetación urbana y rural.

Más episodios de polvo y erosión.

Temperaturas extremas y olas de calor más intensas .

. Presión sobre acuíferos y ríos.

Migración desde zonas rurales degradadas hacia las ciudades.

El Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático permite consultar distintos escenarios futuros y localizar las poblaciones más vulnerables. Su objetivo no es anunciar destinos inevitables, sino orientar medidas de adaptación.